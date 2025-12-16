工程師老公累掛睡死！女醫師「家務全包」：台積電太可怕

台積電以高薪福利吸引大量工程師，但長工時、輪班與隨時待命也成為勸退主因。一名外科女醫師在Dcard分享，老公任職台積電、年薪約200萬元，卻幾乎天天早八晚八，讓她直呼「台GG上班真的好可怕」，引發熱議。

原PO指出，老公因工作過勞，休假時多半只能補眠，連基本家務都難以負擔，家中大小事幾乎全由她一肩扛起。（示意圖／photo AC）

原PO指出，老公因工作過勞，休假時多半只能補眠，連基本家務都難以負擔，家中大小事幾乎全由她一肩扛起。她坦言，自己身為外科醫師，過去也歷經值班、加班的高壓生活，但隨著年資增加，已逐漸將雜務交接給學弟妹，工作強度反而下降，相較之下，老公的職涯卻似乎只會越來越忙、越來越累。

夫妻倆也曾討論是否轉換跑道，但老公認為在台積電收入穩定、消費無虞，也能較快存到買房頭期款，因此遲遲沒有行動。然而，原PO無奈表示，老公雖然看重賺錢，卻從未真正研究過房價、地點或建商等資訊，兩人在規劃未來生活、是否生小孩等議題上，也因此頻頻發生爭執。

讓她最難以接受的是，上個月因腫瘤住院開刀，老公為了趕公司報告，只能在手術當天請假陪同，之後的照顧幾乎全由母親協助。她帶著尿管出院回家休養時，老公仍因前一天加班過度無法起床，家務全落在她身上，甚至醒來後還詢問是否要「帶著尿管一起去看電影」，讓她當場傻眼。

貼文曝光後，引來大量網友留言，有人直言「妳都做手術了，他事後沒有關心妳和考慮妳的狀況，感覺有點不ok欸。累歸累，但關心和體貼又不用花體力？」、「身體要顧，心理狀態也要調整好，這樣的工作狀態不用三年絕對整組壞光光」、「工時長、壓力大不是對家庭擺爛的理由」，也有女網友表示「我前任進台積後也變得很沒力氣的感覺，另一半真的要非常非常有耐心跟包容力。」

