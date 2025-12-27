工程師舔乳猥褻女同事 送600萬提款卡、港日雙人遊道歉！她玩完仍不撤告

高雄男因猥褻女同事付出高昂代價，判刑10月恐需入獄。示意圖

高市邱姓男子愛慕名花有主的女同事，屢次告白都被拒絕，竟在對方深夜下班駕車離去時，在駕駛座將她撲倒掀衣舔乳，事後邱男傳送道歉簡訊，還留下一張600萬元提款卡在車頂，並招待女方到香港、日本展開「贖罪之旅」，但女同事返國後仍堅不撤告。高雄地院審理後認定邱男犯行屬實，依強制猥褻罪判刑10月。可上訴。

判決指出，去年8月某日深夜，邱男在工廠外空地見女同事下班準備開車離去，隨即上前藉口要拿水壺給她，趁車門打開之際把她撲倒，強行壓制後以舌頭、嘴巴親吻女同事脖子、耳朵、嘴唇，並將她內衣往上掀舔舐右胸乳頭，強制猥褻得逞。

法院審理時邱男坦承在車上非禮女同事，但辯稱兩人當時正在交往，並未違反女方意願。法官勘驗行車記錄器，聽見邱男持續要求女同事跟他一起離開，以及邱男稱「幫你舔」，更多次發出吸吮聲；女方則持續表示「不要、要回家了」等。隔天邱男即傳送「對不起，我做的太過分了，造成妳這麼大的痛苦。如果你想要我接受懲罰，你去報案，我自己去承認。昨天早上我去你家想跟你道歉沒見到，你爸媽跟我說了很多，我不知道怎麼去彌補，可能這輩子彌補不了了。我留了張銀行卡在你車頂上，裡面有六百萬，我曾經說在一起以後要給你換輛想要的車，還有你的夢想清單，我很想參與。但我不配吧，所以我給你準備好了旅費，希望你可以不用再那麼辛苦了」等訊息，證實女同事指控為真。

但邱男仍堅稱行為並未違反女方意願，指事發後一個多月，女同事曾先後與他單獨前往香港、日本旅遊且住宿同房，還讓他拍她洗完澡只圍著浴巾的照片，可見兩人關係親密等。但女方向法官表示，那是因為案發後，邱男稱要帶她出國去玩表達歉意，兩人並無交往親密關係。

高雄地院審理後認為，邱男事後傳送道歉訊息，並交付600萬元提款卡給女方、要她出國玩表達歉意，考量雙方本非毫無關係的陌生人，女方或者一度願原諒邱男回復先前同事情誼，或因不詳原因願與邱男進一步發展關係，才同意與加害人一同出國，雖屬少見，但也不是不可能，但這些都是在女方報警提告之後發生的事，不能依此反證邱男非禮行為有經過女方同意，因此仍依強制猥褻罪將他判刑10月。



