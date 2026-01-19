工程師落水求救1小時！警消拒下水：天氣太冷 家屬氣炸

國際中心／游舒婷報導

印度一名工程師下班回家途中，因為天氣狀況不佳撞上牆壁而墜入水坑，他在溺水期間不斷求救，但卻傳出在現場的警消和搜救隊以「天氣太冷」為由拒絕下水救人，雖然之後有一名外送員出手相救，但最後工程師仍溺斃。

印度一名工程師溺斃，傳出救援人員因天氣太冷拒絕下水。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據《India Today》報導，一名數據分析公司的工程師尤夫拉吉．梅塔（Yuvraj Mehta）開車下班回家途中，因為濃霧而撞上路邊牆壁而跌入深溝，期間他成功從車內爬出、打給父親求救，報警後警消與搜救隊雖然到了現場，卻遲遲不下水，直到一名外送員看不下去，選擇綁上繩索後下水救人。

在等待救援期間，尤夫拉吉多次站在車頂、揮動手電筒高聲呼救，而警消、搜救隊因為天氣寒冷、現場環境不安全等理由拒絕下水救援，一名外送員在一旁看不下去，選擇自己綁上繩子後下水，但因為天色暗和影響視線的濃霧，最終在外送員還沒找到尤夫拉吉前，他就已經和車子沉入水中而溺斃。

報導指出，整個救援時間持續了近四個半小時，讓死者家屬和多名目擊者氣炸指控，整個救援活動動作緩慢、處理不當，導致這場悲劇變得不可挽救。

