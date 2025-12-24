工程師見「竹科物價飆2.5倍」！月薪8萬也難活 在地人：比北漂更貴

生活中心／朱祖儀報導

竹科吸引許多科技人才。（示意圖／資料照）

許多科技人才離開家鄉到竹科上班，會在附近租屋生活，但當地物價卻讓他們嚇壞。一名工程師表示，自己月薪8萬在南科過得非常舒適，但到了竹科發現物價直接變2.5倍，根本難以生活。不少人也有同感，「新竹生活成本超高！」

一名網友在Dcard發文表示，原本在南科附近生活，月收入7、8萬就能過得很寬裕。近日他收到竹科面試通知，於是特別北上看看，沒想到發現竹科的物價比起南科，竟漲至2.5倍，傻眼直呼「薪水也沒變2.5倍啊！」

原PO還嘆道，自己興趣是打球，但去看球場場租發現1小時竟然將近700元，「在這裡如果有個人興趣，到底要怎麼活？」看完周遭物價之後，直接打消跳槽的念頭。

不少人認同表示，「就一堆店家看新竹工程師有錢，所以就想賣貴一點」、「每餐都外送一餐200左右，但還是不能接受一碗蛋花湯75元，裡面連蔥花都沒有」、「認同…真的覺得沒有年薪200萬，在新竹真的很不划算」，還有當地人抱怨，「你就知道土生土長的非竹科工作新竹人多可憐…我北漂想回家鄉，結果家鄉更貴」、「我本地人活該就是了！ 家就在這，錢沒賺到， 還要跟你們一起承擔高物價。」

但也有人質疑，「有到2.5倍這麼誇張嗎？台北人來新竹覺得物價差不多，但新竹房價便宜不少，只是整體的生活機能跟娛樂差很多」、「貴是貴,，但2.5倍你確定?」

