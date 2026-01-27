工程師買手機交到壞朋友 名牌女哄投資榨乾他1225萬！詐騙話術曝

A男為了投資致富，不僅投入20萬元新幣積蓄，還陸續向9家銀行、7家借貸商貸款共30萬元新幣。示意圖／翻攝自Pixabay

網路交友要慎防，否則一不小心遇上詐欺犯，恐害得自己扛上一身債。新加坡一名33歲男工程師A男因為在二手平台Carousell購買手機時，結識賣家B小姐。雙方幾次聊天逐漸熟識，6天後就約見面，男子逐漸被引入陷阱，短短3個月被騙超過50萬新幣（約新台幣1225萬元），B女也刪光聊天紀錄消失，男子只能賣車，下班打5份工來償債。

根據《聯合早報》報導，A男於2023年11月在二手交易平台Carousell與賣家B女結識，並時常在網路上聊天，漸漸熟悉彼此。6天後，B女得知男子兼職做房地產仲介後，即稱自己有買賣需求約定再次見面。

A男表示，B女身穿名牌，談吐自信，還住在高級公寓，見面隔天就遊說他投資，並帶著他出入高級場所，引薦投資成功的朋友，以及強調她在名錶投資圈有人脈，打消A男的疑慮。此後，兩人雖沒確認關係，卻如同情侶般形影不離，B女還時不時說「要當我男友，經濟差距不能太大」刺激他步步走向陷阱。

A男為了投資致富，如同魁儡任由B女操作，不僅投入20萬元新幣（約新台幣490萬元）積蓄，還在B女指導下陸續向9家銀行、7家借貸商貸款共30萬元新幣（約新台幣735萬）。期間，只要A男不配合，就威脅不再幫忙，直到A男被完全榨乾，再也貸不出更多資金，追問投資回報時，她態度驟變，還說「如果我是你，我會找個地方自我了結。」之後，B女就刪光聊天紀錄，徹底消失。A男這時才驚覺自己受騙上當，在2024年1月報警，將案件列為刑責較重的詐欺案件。

欠下大額債務的A男，除了求助專人調解債務，制定還款計劃外，為了早日清償賣掉車子，還一度下班後打5份零工，直到現在還有部分債務未還完。他也坦承當時動了貪念，明白了「世上沒有不勞而獲的事，貪心往往會帶來一個大損失。」

