工程師輪班常出事！他好奇「機師不爆肝」原因 網揭關鍵差異

許多網友指出，雖然機師和工程師同樣有輪班制度，但為了飛安，機師有飛行時數相關限制。（示意圖：shutterstock／達志）

科技業工程師和機師屬於我國高薪族群，不過生活樣態大不相同。一位網友近日好奇，科技業工程師常常輪班，可能導致身體不好、爆肝甚至是慢性病，讓他忍不住好奇，很多機師也常常輪班，為何沒有爆肝的案例？貼文曝光後引發熱議，許多科技業人士紛紛指出，為了確保飛航安全，航空公司都會嚴格限制機師飛行時數，不像工程師常常得要24小時待命。

原PO在PTT發文表示，網路上常說科技業工程師輪班會爆肝，另外輪班久了對身體不好、會有很多慢性病，可是很多機師也常常輪班，「他們怎麼都不會爆肝？」

廣告 廣告

對此，許多人紛紛回應，「機師上班可以合法睡覺，台積電能嗎？」、「機師生活多彩多姿的，能比嗎」、「大部份時間機師上班超爽的吧，怎麼比」、「機師把飛機平安開到目的地就沒事下班了，你以為要像工程師一樣追蹤前一班乘客的鳥事嗎？」、「機師需要24小時待命？」、「不是都說上航線以後其實都在偷睡覺嗎？畢竟有現代客機有自動駕駛，除非塔台叫你改路線和高度，不然其實很閒吧」。

不少網友則直言，機師都有工時限制，「他們有規定飛行時數，不能疲勞，出事是百條人命」、「法規規定機師一個月飛時上限100小時，工程師工時兩倍吧」、「所有機組人員都有嚴格的時數規定，休息時間不夠不能上班就是不能上班，一定要call待命組員，工程師你試試看工時超標，會不會有安全人員禁止你疲勞上班」、「法令規定機師不能過勞要睡覺，工程師要輪班責任制，兩者法令與文化潛規則不同」。

更多中時新聞網報導

林志玲被3歲兒喊「媽媽卡哇伊」

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

保健》傷口僅5公分 北榮心手術5天出院