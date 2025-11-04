工程師靠投資翻身買3,000萬房！直雲「4面向選股法」多空都贏大盤

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

工程師出身的直雲，不是富二代，也沒有金融背景，從研究籌碼與基本面起家，用18年練就4面向選股法，創造高勝率，更因此買下3,000萬房產，證明投資是最公平的翻身之路。

直雲 小檔案

國立中正大學資工碩士，現職為科技公司軟體技術經理，在念碩士時，便投入市場，累積長達18年的投資經驗。擅長結合基本面與籌碼面分析，近3年多頭行情平均年報酬達30%～40%，即使在空頭階段也僅小賠約10%。

廣告 廣告

你還記得自己第一次接觸投資的時候嗎？對直雲而言，那一刻發生在閱讀圖書館裡的一本理財雜誌。翻開書頁的瞬間，他被投資世界吸引，從此展開18年的投資旅程。如今，他是臉書粉專《直雲的投資筆記》板主，從基金小白蛻變為高勝率投資人。每天花近10小時研究市場與籌碼，靠著理性與紀律，打造出平均年化報酬率約25%的績效。

然而，成功的背後充滿試煉。2021年「航海王」行情火熱，他跟進買進萬海（2615），卻在跌停當天全數賣出，不料隔天股價漲停，讓他錯失翻倍行情。「那時候真的嚇到，結果一路看著它從100多漲到300多。」他笑說。這次經驗讓他體悟：投資不能只看股價波動，還要回歸基本面，若真的賣錯，就要勇於認錯買回。

這份反省成為他穩定獲利的關鍵之一。如今，他在多頭年能賺30%～40%，空頭年僅小賠10%。究竟他是怎麼做到的？本文帶你了解他是如何打造屬於自己的投資邏輯與心法。

4面向並重的投資架構 基本面是核心

經過多年摸索，他把自己的選股邏輯歸納成「4面向」架構─基本面、籌碼面、人氣面與技術面，但他也強調，最核心的還是基本面，其他3面向是用來輔助。

▊基本面 看營收年增率

對直雲而言，營收是最能反映企業真實狀況的指標，每個月的營收公告他都會逐一檢視。他特別重視「年增率」，因為月增容易受旺季與淡季影響，唯有年增能看出企業體質是否穩健。

他篩選個股時，會觀察營收年增是否持續上升，並搭配股價表現一起評估。如果股價漲多而年增只有小幅成長，就可能代表漲勢過度反應；反之，若股價仍低、但年增卻比以往還好，反而是值得關注的進場點。

他進一步說明，這樣的觀察很難歸結出一個固定比例來參照，因為市場漲跌往往摻雜人性與情緒。有時因人氣高，推動股價翻了1倍，而營收年增20%；也可能另檔股票被認為基本面好，但股價只漲了30%，結果營收年增也差不多是20%。因此，直雲提醒，投資需要多面向輔助參考。

▊籌碼面 跟著大資金走

他會追蹤投信與外資的進出，畢竟資金最多。直雲指出，投信的買賣超同時包含主動與被動操作，因此投資人要先辨別來源。

主動型基金或ETF持股代表研究團隊真正看好的方向，具參考意義；被動式ETF多半依指數權重例行調整，並不反映經理人判斷。他舉例，金融股或聯電（2303）這類高殖利率電子股，通常就是被動式ETF會買進的標的，就沒有參考價值。

▊人氣面 觀察市場情緒

他通常會選擇股價「已經發動」、資金明顯湧入的股票，而不是提前卡位。提早卡位容易讓資金卡住太久、侵蝕時間價值。以他近期買進的原相（3227）為例，就是因為股價已經開始轉強，他才順勢進場。但直雲提醒：「人氣只是條件之一，真正用來決定要不要進場的，還是基本面與籌碼。」

▊技術面 止損的警報器

技術面並非使用技術指標判斷進出點，而是作為撤退機制的輔助標準。「如果一檔股票連續2天大跌4%，或是連跌3天，我會賣出。」他說，這不是絕對的規則，而是一種參考─也許市場上出現了自己還沒掌握的壞消息。

順應資金與趨勢：降息循環＋AI雙主線

了解完4面向的投資方法後，直雲也分享了近期對市場的看法。他強調，投資要先看大方向，目前有2大熱門題材：降息循環、AI題材。降息意味著資金寬鬆、經濟活絡，「現在就是該做多的時候」，只要降息循環沒有改變，就算中間出現波折，也不必太擔心。

他主要鎖定的受惠族群包括AI伺服器、網通，以及消費性電子。AI是近年最受矚目的主題，「像緯創、奇鋐這些公司，營收年增表現亮眼，股價也發動了。」不過他也提醒，AI題材已經連漲兩年，其實算漲多了，但搭配降息循環，整體經濟仍有望維持成長，以支撐股市表現。

同時，他也看好消費性電子的復甦潛力。降息啟動後，民間消費力將有所提升。「消費性電子現在是暖身階段，就快發動了。」他觀察，原相這類股價已開始轉強的公司，是消費回升的前哨，代表經濟正在轉好。至於網通族群，如合勤控（3704）、啟碁（6285）等，則可能成為下一波接棒的受惠標的，需要持續觀察。

在資金配置上，直雲並非全押個股，目前他約有6成資金用於操作波段個股，4成配置長期ETF。ETF部分，他偏好以美國科技巨頭為主的統一FANG+（00757），以及2檔主動型ETF，包括主動統一台股增長（00981A）與主動群益台灣強棒（00982A）。

他認為，既然選主動型ETF，就要挑「敢衝、敢進攻」的產品，而不是以防守為主。挑選時，他會研究ETF的持股，避開偏重金融股的保守型標的，因為「買主動型ETF的目的，就是希望它能創造成長，而非防禦」。

懂得停損才能賺更多 投資不看背景只看能力

最後，談到直雲眼中長期贏家的致勝關鍵，他歸結出4個原則（詳見下方），其中最難做到、也是投資人最常犯錯的，就是「不願意停損」。

許多人寧願把錢卡在虧損的股票裡，也不願認賠，幻想有天能等到回本。「事實上，沒有奇蹟就是沒有奇蹟。」他說，唯有果斷停損，重新把資金放到更有潛力的標的上，才有機會賺更多。

他始終堅持讓自己不斷進步，持續檢視與修正策略。去年，他靠投資買下人生第一間近3,000萬元的房子。「我沒有富爸爸，是靠自己在股市滾出來的。」對他而言，投資是一場最公平的競賽，它不看你出身，只看你有沒有能力。只要有獲得、翻身的機會，就值得努力去爭取！

4關鍵成為股市長期贏家

1.隨時注意自己的股票

2.很了解自己買的股票

3.敢賣壞股票換成好股票

4.持股不會太多才顧得來

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年11月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動