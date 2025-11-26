工程師順利求子 感謝茂盛醫院成就幸福

記者蕭宇廷／臺中報導

44歲科技業工程師許小姐6年前單身時、曾到茂盛醫院接受婚前凍卵；去年結婚後立即請醫師李俊逸施行「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」及PGT-A、PGD、ERA等檢測，在今年兒童節順利產下健康女娃。下個月將要隨夫婿飛返新加坡定居的她，趕在昨（26）日感恩節前夕，帶家人回院致意，感謝醫院成就他們一家的幸福；院方也為他們舉辦感恩節及慶生活動，並力助拚2寶的許小姐儘快如願。

現年44歲的許小姐是一位優秀的工程師，曾經談了一場6年沒有結果的戀情，讓38歲的她擔心未來生不出小孩；於是在分手的隔天就到茂盛醫院進行凍卵。

3年前，她新加坡出差時結識另一半，前年決定結婚，許小姐在登記前幾天帶先生到院健檢，並請李俊逸解凍婚前的卵子立刻做試管；而經「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」、可提高懷孕率的利多下，許小姐在今年兒童節產下健康女娃、順利圓夢。

感恩節前夕，透過茂盛醫院協助下成功產女的許小姐，特別趕在下個月飛返新加坡定居前，帶著新加坡籍的另一半李先生、8個月大的女兒和母親，回院探望院長李茂盛和醫師李俊逸，並感謝院方成就他們1家3口的幸福。

醫院也特別準備感恩節火雞大餐，為許小姐一家舉辦感恩節及慶生活動，氣氛溫馨無比；院方還送上蘋果和蔥給小寶寶「愛恩」，祝福她平平安安、聰明伶俐地長大，並將力助拚2寶的許小姐儘快如願。

李俊逸指出，茂盛醫院曾在109至111年，連續3年統計婦女生育力指數。以111年數字分析，38歲以下AMH小於2者將近1/4，生育力拉警報；所以建議30歲以上婦女，最好每年抽血檢查AMH。

李俊逸和許小姐也都認同，凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，「婚前凍卵像買保險、也像做風險管理。」

李茂盛則強調，單身人口增加、導致臺灣少子化嚴重，建議單身者擴大交友圈；而未婚女性可透過凍卵以保有未來生機。

44歲工程師順利求子到院表達謝意。（記者蕭宇廷攝）