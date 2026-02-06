工程師駐中國翻牆發文嗆「斬首賴清德」 多次發表恐嚇言論遭起訴求重刑

工程師駐中還翻牆發文嗆「斬首賴清德」。（鏡報李智為攝）

一名42歲的男子，因為不滿罷免、兩岸情勢等，在2025年3月發文發表「斬首賴清德」，台北地檢署於今（6）日依恐嚇公眾、恐嚇危安罪起訴許男，並請法院從重量刑。

據了解，該名許姓男子因為不滿罷免、兩岸局勢2025年3月期間，於中國利用電腦設備透過虛擬私人網路VPN連線社群平台Threads，並發出「斬首賴清德」「斬首賴清德救台灣，該你上場了！」「一人一彈，斬首賴清德，你我有責」等言論。

據《中央社》報導，北檢今天依刑法恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪嫌起訴許男。檢察官認為，許男多次發表恐嚇言論，已經危害到社會秩序，且還造成社會大眾惶恐。因此請法院從重量刑，以示警懲。

