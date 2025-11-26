工程師高薪職務排名曝！ 「這職缺」最吃香 薪資高達9萬8





近來全球市場對AI是否泡沫化疑慮升溫。台股連日震盪，美國降息步調亦牽動全球資金流向，再加上就業市場降溫跡象，使得「AI熱潮是否過熱」成為高度關注焦點。

面對外界擔心，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次強調AI並未泡沫化，反而正快速擴張；同時間，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）也點出另一個角度：AI確實提升生產率，因此企業更保守增補人力，特別是對剛畢業的大學生等初階職缺需求，可能出現一段「就業平靜期」。

哈塞特強調，這種現象多為技術浪潮初期的「短期副作用」，未來隨著新商業模式出現、市場消費擴張，自由市場終將重新吸納被技術擠出的勞動力。反觀台灣就業市場，伴隨輝達總部落腳台灣將帶來大量職缺，企業提前展開搶人大戰。1111人力銀行觀察，今年4月AI相關職缺約1.4萬筆；截至11月，包含資料分析、深度學習、影像辨識、模型訓練等領域的職缺已飆升至3.1萬筆，短短七個月需求直接翻倍。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，哈塞特提到的「就業平靜期」確實有在部份科技業出現，但正因為AI取代部分基礎工作，企業端必須創造更多新職缺來管理「AI業務」，同時對於資深工程師的需求也更求才若渴，給予的薪資也更加優渥。

1111資料庫數據顯示，碩士畢業的電腦硬體研發工程師平均薪資，入行1年為5萬3600元，工作3到5年的薪資行情6萬6300元，累積資歷達7年以上，則來到7萬8100元，排名第五。而前四大高薪職務依序為：類比IC設計工程師平均月薪9萬8100元、韌體工程師平均月薪9萬5700元、數位IC設計工程師平均月薪9萬3300元、演算法開發工程師平均月薪8萬1700元。

曾仲葳進一步分析，正因為工程師薪資行情看俏，競爭也相當激烈。後臺數據顯示，光電IC／電子通訊相關職務的供需比例0.29、電腦系統／資訊／軟硬體相關職務的求供比0.33，相當於大約每3到4位求職者競爭1個職位。薪資數據顯示，儘管初階行政或重複性工作可能被AI壓縮，但高階研發與核心技術人才的待遇仍全面走高，顯示科技業徵才模式已開始轉型。

科技島執行長王志堅認為，目前AI並非泡沫，而是「企業開始進入導入與落地的關鍵期」。許多公司正在重整資訊架構、加速模型驗證與優化，因此對演算法、模型訓練、資料科學、半導體AI加速器相關工程師的需求呈現結構性上升。

王志堅提醒，AI確實使市場結構重新洗牌，但無論國際短期震盪如何，台灣科技業的用才方向已非常明確，高端研發人才依然稀缺、薪資仍然強勢，而具備跨域能力的科技人才將成為下一波職涯贏家。

