工程師「入珠」討好女友！做1次就被甩 泌尿醫揭超慘下場

恆昕泌尿科診所表示，一名工程師入珠討好女友，但才做一次就被分手。示意圖／翻攝自Pixabay

入珠要小心！近日恆昕泌尿科診所在臉書粉專發布貼文，表示門診遇到一位工程師，因為工作忙碌沒辦法常常陪女友，為了討好女友跑去入珠，沒想到才第一次開機女友就喊痛，最後還讓女友陰道撕裂傷，因此分手收場。這名工程師，還要花更多錢把入珠取出，「真是賠了夫人又折兵」。

恆昕泌尿科診所指出，入珠的起源不明，多數文獻認為是源自東南亞民間的一種性習俗，演變至今成為一種非主流的陰莖整型手術，把小珠子植入陰莖的皮下組織中，藉由增加陰莖表面的凹凸感，來提高性刺激，但是目前沒有醫學研究證實入珠後可增加男方或女方的性快感。

恆昕泌尿科診所表示，生理上珠子僅能增加陰莖表面凹凸，無法強化男性敏感度與勃起硬度，也無法確保可增加伴侶敏感度，因每個人的敏感帶不同，甚至有些人會感到疼痛；心理上部分使用者認為入珠後的外觀有助提高自信心、新鮮感，使得過程中的性滿意度有所提升，此部分多為心理效應。

小心！入珠手術藏「4大風險」

入珠後可以提升粗度、外觀質感，或是摩擦時增加刺激，但手術還是有不少4大風險要留意：

1、感染後與發炎：由於非正規醫療行為，常是在刺青店或非無菌環境下操作，若植入過程中未徹底消毒或術後照護不當，容易引發感染出現紅腫、化膿、甚至蜂窩性組織炎。

2、組織病變：植入物刺激周邊組織後易出現增生、纖維化，導致陰莖外觀改變、出現異樣突起，長期下來恐干擾海綿體運作，嚴重可能導致勃起功能障礙。

3、血管、神經損傷：手術過程可能壓迫或傷及局部血管或神經，影響血流與感覺神經，可能造成敏感度漸退、勃起功能異常。

4、伴侶性交疼痛：勃起後珠子凸出摩擦女性陰道，可能讓伴侶在性交時受傷、破皮、疼痛，影響雙方性生活品質、縮短行房時間。

另外，植入後若因感染或其他因素必須取出時，需進行二次手術移除，同時需清除周圍纖維化組織，多少會對陰莖造成一定程度損傷。

恆昕泌尿科診所指出，出現以下5種狀況時建議移除入珠，包含陰莖紅腫、發炎、化膿；勃起時疼痛或因疼痛導致性交中斷；勃起硬度不足或持續時間縮短；陰莖外觀變形或勃起形狀彎曲；伴侶無法接受或擔憂會造成對方不適。如果出現這些症狀，建議建及早至泌尿科由醫師進行完整評估，切勿自行擠壓或以民間偏方處理傷口，以免加重感染造成更嚴重損傷。

泌尿診所：「5方式」找到性福

恆昕泌尿科診所表示，如果想要有更好的性愛體驗，可以選擇非侵入性的方式，如下：

1、合格情趣用品：選用合格且安全的外用安全器具（陰莖套、紋路保險套等），來增加刺激感。

2、低能量震波：使用聲波刺激陰莖海綿體新生，改善血流與勃起硬度，間接提高持久性與強度。

3、陰莖再生療法（P-shot）：抽取自體血漿注入後，利用血漿內血小板的生長因子，來修復受損組織並提高敏感度。

4、陰莖增粗手術：透過植入異體真皮、注射玻尿酸、自體脂肪移植…等來增加粗度，可達到半永久效果。

5、藥物輔助：諮詢泌尿科醫師，經醫師評估後開立藥物促進勃起反應，延長性刺激的時間與強度。



