工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…

（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定「入珠」增添情趣，沒想到第一次親密接觸時女友就喊痛，甚至造成陰道撕裂傷，最終不僅分手收場，還得花錢動手術取出珠子，讓他後悔不已。

「恆昕泌尿科診所」指出，所謂「入珠」是將小珠子植入陰莖皮下組織的手術，原為部分東南亞民間的性文化習俗，現今多被視為一種陰莖改造行為，目的是增加表面凹凸感以提升刺激。不過，醫界尚無任何實證顯示此舉能增進性快感。

示意圖／一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定「入珠」增添情趣，沒想到女友喊痛。（擷取自 免費圖庫freepik）

診所進一步說明，入珠僅能改變陰莖表面結構，並不會增加男性敏感度、勃起硬度或伴侶的快感，甚至可能引起疼痛或不適。部分男性雖認為外觀改變能提高自信與新鮮感，但多屬心理效應。

醫師提醒，入珠存在多重風險，包括感染、發炎、組織病變、血管或神經損傷，嚴重恐導致勃起功能障礙。若操作環境非無菌或術後照護不當，還可能出現化膿、紅腫甚至蜂窩性組織炎。此外，因摩擦造成伴侶疼痛或破皮的情況也屢見不鮮，嚴重影響性生活品質。

診所指出，若出現紅腫、勃起疼痛、形狀變形或伴侶感到不適等情況，應盡快就醫移除植入物，切勿自行擠壓或使用偏方處理，以免惡化感染。

醫師最後建議，若想提升性生活品質，可考慮安全的非侵入式方式，例如選用合格情趣用品、低能量震波治療、P-Shot陰莖再生療法、陰莖增粗手術或藥物輔助等，都能在專業評估下安全改善體驗。她也提醒：「別急著把GG升級成狼牙棒，了解真相、選對方式，才能讓感情更甜蜜、生活更安心。」

