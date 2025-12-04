工程師「帶薪上廁所＋單次逾1小時」 他辯長痔瘡慘打臉

國際中心／饒婉馨報導

中國某科技公司傳出有一位李姓工程師在工作期間，頻繁去廁所並長時間滯留，1個月竟高達14次，最久的一次甚至待了4小時，被公司認定嚴重曠工，要解除勞動合約。他不服氣，因此接連申請仲裁、申訴，最終此案在法院調解下落幕。





中國一位李姓工程師再工作時間內，頻繁去廁所，甚至最久待了1小時，期間完全斷聯。（示意圖／翻攝自Unsplash）





根據《現代快報》的報導，李姓工程師於2010年入職該科技公司，並在2014年簽訂無固定期限勞動合約，隨後於2020年簽收新版《員工手冊》。該手冊明確規定，未經批准擅離崗位超過一定時長視為曠工，半年內累計曠工達3天及以上屬嚴重違紀，公司可立即解除合同。報導指出，李姓工程師在2024年4月至5月期間，頻繁長時間待在廁所，並對任何電話、訊息均未回覆。依據公司監視器顯示，他在26個工作日內，共有14次在廁所停留超過一小時。公司調查後，認定李姓工程師構成嚴重曠工，徵得工會同意後解除勞動合同。他雖辯稱是因為「痔瘡」而長時間滯留廁所，並提交相關藥品購買與住院紀錄，但法院查出他在此期間從未請病假或說明病情，且提交的證據都是在長時間滯留廁所以後才產生，因此無法作為有效證據。

公司要解除雙方勞動契約，引起李男不滿提起告訴，最終於二審時達成和解。（示意圖／翻攝自Pexels）





法院審查後認為，公司《員工手冊》中的曠工規定清晰，並經員工本人簽署確認。法院最終裁定，李姓員工長時間離崗、失聯已造成工作延誤，構成嚴重違紀，且公司已履行《勞動合同法》規定的程序，解除行為合法。法院一審駁回原告索取超過32萬元人民幣賠償的請求。李姓工程師不服上訴，二審法院秉持「情理法」相融的裁判理念進行調解，雙方自願達成協議，最終由公司給予他3萬元人民幣（約新台幣13.2萬元）的補償款和解，結束此案。

