工程師「月入12萬」也買不起房？ 專家：別用舊思維去玩改版遊戲





「我月入12萬，卻連3,000萬的房子都不敢買！」一名科技業工程師在社群平台的怒吼，意外戳中無數中產族群的痛點。留言區瞬間炸鍋，不是因為他薪水低，而是因為原來連「高薪」這件事，在今天的房市裡，都變得如此無力。

房地產部落客「賣厝阿明」27日在《賣厝阿明知識+》粉專上表示，這不是個案，而是一整個世代正在面對的現實。以他在第一線觀察，一對接近40歲的雙薪夫妻，月收入約12萬元，手上已累積近1,900萬元資產，照理說已經贏過多數同齡人，但當他們站在總價3,000萬元的房子前，卻還是猶豫不決。為什麼？因為帳一算下去就知道，問題從來不只是「買不買得起」，而是「撐不撐得住」。

房價翻倍，薪水卻只是慢慢爬。十年前大家嫌1,500萬太貴，十年後嫌3,000萬太貴，真正沒變的，是薪水永遠追不上資產膨脹的速度。更殘酷的是，那對夫妻的1,900萬資產，若只靠月薪12萬、一年存一半，得存26年。這意味著什麼？意味著他們其實早就站在相對有利的起跑線上。

阿明指出，很多人以為自己輸在房價，實際上是輸在「現金流」。他常跟客人說，現在的房市，早就不是單純比誰薪水高，而是比誰「每個月不用先被榨乾」。家裡有房、不用付房租的人，薪水可以完整留下來投資、存錢；但租屋族，月薪三分之一直接交給房東，現金流從一開始就是負的。這種差距不是一年兩年，而是會一路放大，幾乎成了一種「現金流世襲」。

更諷刺的是，月薪12萬在台灣已經是前段班，但放到房市裡卻顯得蒼白。假設貸款2,000萬、利率2%，每月房貸約8萬多，占收入將近7成。扣掉房貸、生活費、保險、稅金與未來的育兒支出，帳戶很快就歸零。這就是現在越來越常聽到的詞——高薪貧窮。

不買房，會被通膨慢慢吃掉；買了房，又被房貸與利息壓著走。薪水是線性成長，資產卻是指數成長，這場比賽從規則上就不對等。當別人靠資產增值累積財富，你卻只能靠固定薪水硬撐，結果幾乎已經寫好。

阿明認為，問題從來不是「房價會不會跌」，而是「你的錢，有沒有流動的能力」。在這樣的環境下，我反而常提醒年輕人幾件事：與其一味追求高薪，不如先顧好現金流；與其執著一次到位買蛋黃，不如思考區域與節奏；與其死撐「一定要靠自己」，不如務實看待世代資源怎麼用得更聰明。

過去那個「認真工作、努力存錢就能買房」的時代，其實已經結束了。現在考驗的，不只是努力，而是你有沒有更新自己的財務邏輯。阿明呼籲在這個時代，「最大的風險，從來不是房價高不高，而是你還用舊思維，去玩一個早就改版的遊戲。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

