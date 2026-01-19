工程師「賣台置美」 新竹房市誰來接盤？ 專家：隨便開價時代已尾聲





台積電在美國亞利桑那州廠量產進程加速，越來越多被外派赴美的半導體工程師，選擇出售手中台灣房產，為長期駐美、甚至舉家移民預作準備。這股低調卻方向明確的資產重置行為，被部分業者形容為新竹房市的「灰犀牛」一旦規模成形，影響不容小覷。房地產部落客賣厝阿明表示，雖然房價不一定會崩，但「隨便開價都有人接」的時代，可能正在走向尾聲，市場將更明顯進入個案表現、價格分化的階段。

房地產部落客賣厝阿明在粉專「賣厝阿明知識+」分享，近期在新竹科學園區工程師社群、公司內部群組，甚至部分房仲私下流通的物件說明中，「屋主為台積電工程師，長期派駐美國，誠售自住房」這樣的註記，已不再罕見。一名不願具名的房仲透露，這類賣家多集中在竹北高鐵特區、關埔重劃區、介壽段等核心地段，屋齡新、屋況佳，典型的「市場明星產品」。

「他們不急著賣，但也不戀棧。」該房仲直言，這些工程師多半已完成職涯與家庭的長期規劃，售屋目的不是套現炒作，而是單純整理資產、轉移重心。「甚至有不少物件，直接在公司學弟妹或內部社群裡就成交了，外界根本感受不到。」

賣厝阿明表示，這波「賣台置美」的背後，並非個人選擇，而是地緣政治與產業戰略推動的必然結果。美國《晶片與科學法案》並不只是要一座晶圓廠，而是要整套台灣半導體運作模式的複製，從設備、製程到最關鍵的，人。

熟悉半導體產業的顧問指出，先進製程的移植，意味著大量核心工程師必須長期駐點，從建廠、試產到量產，時間動輒三年以上。「這已經不是外派，而是人生重置。」當工作、孩子教育、生活圈全面移轉，台灣的房產自然從「核心資產」變成「待處理選項」。

賣厝阿明提到，短期來看，這股賣壓對新竹房市尚未造成明顯衝擊。一方面，新竹仍持續吸納新一代工程師，形成穩定的剛性需求；另一方面，目前選擇賣房的外派人數，相對整體市場交易量仍屬少數。

然而，業界普遍認為，真正的變數在中長期。大家房屋竹北高鐵加盟店店東指出，若外派美國逐漸成為中高階工程師的「標準職涯選項」，那麼竹科周邊精華區，將出現一種過去少見、卻品質極高的穩定供給來源。「這會動搖市場長期以來對『工程師宅永遠不缺買盤』的信仰。」

賣厝阿明認為，房價不一定會崩，但「隨便開價都有人接」的時代，可能正在走向尾聲，市場將更明顯進入個案表現、價格分化的階段。

賣厝阿明指出，決定這股潮流能走多遠，關鍵仍在三件事：台積電美國廠後續擴張規模、美國對高階工程師的移民政策友善程度，以及台美兩地房市的相對報酬預期。只要其中兩項條件持續對「留美」有利，「賣台買美」就不會只是零星案例。

學者直言，這並非恐慌性拋售，而是一場安靜卻深遠的結構性轉變。它反映的，不只是房市供需，而是台灣最核心資產，頂尖人才正在全球舞台上重新選邊站。

不過，賣厝阿明也表示，當最有能力「撐住房價」的那群人，開始選擇把人生與資產都搬離新竹，這座高度依賴工程師買盤的城市，未來的房價，究竟是被下一代工程師接住，還是終究得由市場現實來定價？

