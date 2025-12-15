工程師2年「框全場」豪砸百萬！甜喊老婆談婚事 酒店妹一通電話才知他是人夫

一名黃姓工程師2年內「框全場」花費122萬，甜喊酒店妹老婆談婚事，怎料一通電話竟揭露他是人夫。示意圖／取自pixabay

都說「歡場無真愛，酒場無真情！」看來是真的？台中市一名黃姓工程師於2022年5月在酒店結識張姓女子，期間豪擲122萬元「框全場」，謊稱自己單身，並承諾共組家庭，使張女深信不疑而與其交往，甚至多次發生未避孕的性行為。事後，張女因一通電話發現黃男早已結婚，憤而提告求賠100萬元。台中地方法院一審判黃男須賠15萬元，全案仍可上訴。

酒店相識 豪擲百萬頻繁消費

根據判決書指出，黃男於2022年5月在酒店消費時，結識擔任女陪侍的張女。因對張女心生好感，黃男多次指名其坐檯，並購買「外場全框」，每次價格為1萬8千元；若發生性行為，則另行支付3千至5千元不等。自2022年5月至2023年6月期間，黃男在張女身上共花費122萬2200元。

隱瞞已婚身分 假扮單身博取信任

張女主張，黃男從未主動告知自己已婚，甚至刻意傳送配偶欄空白的身分證照片，藉此營造單身假象。兩人於2022年7月中旬開始正式交往，黃男不僅承諾未來要取張女為妻，甚至以「老婆」稱呼對方，使張女深信兩人將步入婚姻。

為愛配合不避孕 真相卻殘酷揭露

張女表示，為了配合黃男希望生小孩的想法，雙方發生性行為時並未採取避孕措施。交往約2年後，因爭執鬧到要分手，張女隨後致電黃男母親，才驚覺黃男其實是有婦之夫，且育有子女，讓她大受打擊。

遭欺騙2年 張女提告求償

張女得知真相隨即逼問黃男，黃男才道歉並坦承自己已有家庭。張女不滿被欺騙長達2年，認為黃男不僅浪費其寶貴青春，還使她在不知情下成為小三，並主張其貞操權與人格權受損，憤而向法院請求100萬元精神慰撫金。

黃男否認交往 稱僅屬交易關係

對此，黃男辯稱，雙方僅是金錢交易關係，並未真的交往，與張女只是「逢場作戲」，他反問，若真要以結婚為前提交往，「為何張女仍繼續在酒店擔任陪侍，且自己還得花費單日最高1萬8千元購買時數」，因此請求法院駁回張女的訴訟。

法院認定侵權 判賠15萬元

台中地院一審審理時，法官調閱雙方對話紀錄，發現雙方以「老公」、「老婆」互稱，更曾談論婚紗、喜餅等結婚事宜；且張女從酒店離職後，雙方仍維持情侶般互動。法院認定黃男刻意隱瞞已婚身分，侵害張女性自主權與貞操權，綜合各項情狀後，判決黃男應賠償張女15萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

