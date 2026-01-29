工程延宕還致鄰損 水利局：釐清責任.請包商趕工

高雄市 / 綜合報導

高雄楠梓區盛昌街，去年進行改建排水箱涵的工程，沒想到施工後，鄰近的超市卻嚴重下陷，外觀看起來就像一個V字型，店家生意受影響最後歇業，而周邊民宅也受波及，門前出現大裂縫、倉庫門框變形，引發民怨，對此市府水利局說，鄰損情形已透過第三方鑑定釐清責任歸屬，至於施工期程延長，已請包商全力趕工，力拚春節前完工。

百坪生鮮百貨超市，鐵門拉下歇業，建築嚴重下陷呈現V字型，外牆位移出現裂縫，生意根本做不下去。當地民眾說：「(超市開)16年了，這裡就在施作工程沒人來，很難走進去，老闆娘哭得很傷心，在超市外面哭，當然是不能繼續做生意難過。」

高雄楠梓盛昌街，當地人依賴的超市，出現下陷，是從改建排水箱涵開始，對比過去結構正常，施工後超市下陷變形，有顧客說店員曾經透露，工程影響生意，擔心有安全疑慮，緊鄰超市的倉庫租客，也要把物品移點。

超市旁倉庫使用者說：「通知我說要過來移倉庫了這樣。」記者VS.超市旁倉庫使用者說：「(也會擔心說會影響你)對，對。」超市旁倉庫使用者說：「因為它這個要，可能會重拆掉吧。」但不只影響店家，當地居民說：「裂掉了，這一條縫那麼大。」

對面民宅前出現裂縫，走到巷子內，這間倉庫的門框也變形。當地居民說：「那個機器來的時候震動的時候，它(倉庫門)那個鐵，就是會扭曲，，扭曲才會卡住，會怕房子裂掉啊，傾斜啊。」

對此水利局回應，工程從114年3月開工，因為地下管線密集需要遷改，導致施工期延長，回填階段發生的鄰損，由第三方鑑定釐清責任歸屬。高市水利局市區排水一科股長張蘊銨說：「責成廠商後續須全力趕工，力拚農曆春節前完工，完成全線恢復通車。」工程施作衍生民怨，市府請包商加速趕工，讓居民盡快恢復到正常生活品質。

