工程會公布公共工程施工考核 37機關獲優等

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▲行政院公共工程委員會今日公布114年度公共工程施工查核小組績效考核成績，特別提及故宮博物院114年度考核成績較113年度明顯進步，值得肯定。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWNEWS今日新聞] 行政院公共工程委員會今（9）日公布114年度公共工程施工查核小組績效考核成績，其中經濟部等18個中央部會及高雄市等19個地方政府名列優等，整體成績較去年進步，另強調包括國立故宮博物院、中央銀行及台東縣府，114年度考核成績較113年度明顯進步，值得肯定。

工程會指出，為提升公共工程品質及確保施工安全，已建構完整公共工程三級品管制度，全國45個主管機關工程施工查核小組，依《政府採購法》第70條第3項規定，定期查核所屬工程進度及品質，並由工程會每年考核運作績效。

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工程會表示，經過嚴謹的初複核程序，114年度共計37個機關績效考核結果列優等。獲獎之中央機關名單如下（依分數由高至低排序），第一級為經濟部、內政部、交通部、文化部、衛生福利部、國防部、國家科學及技術委員會、農業部。

第二級依序為國軍退除役官兵輔導委員會、環境部、海洋委員會、原住民族委員會、客家委員會、法務部；第三級國立故宮博物院、中央銀行、核能安全委員會、國家發展委員會。

工程會指出，上述獲評為優等機關，不論在缺失改善的追蹤落實、查核抽驗的比率，以及高階人員的參與程度等方面，均有相當優異且突出的表現，具體展現了各機關對於公共工程品質的高度重視與承諾，另強調，國立故宮博物院、中央銀行及台東縣府，114年度考核成績較113年度明顯進步，值得肯定。

最後工程會說，未來將持續督促各主管機關精進工程施工查核作業，優先查核職安潛在及高風險工程、重大公共工程，以有效提升公共工程品質，提供民眾優質公共設施。

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