工程會勘查捷運三鶯線延伸桃園八德段基設成果 強化北北桃軌道連結

工程會副主委李怡德率隊前往桃園，召開「捷運三鶯線延伸桃園八德段」基本設計現勘暨審議會議。（工程會提供）

記者陳建興／台北報導

行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員陳金德高度關注北北桃都會區軌道建設推動情形，特別指派工程會副主委李怡德於今（27）日率隊前往桃園，召開「捷運三鶯線延伸桃園八德段」基本設計現勘暨審議會議。過程中針對路線配置、車站進出、轉乘介面及施工可行性等技術課題進行深入討論，並提醒工程團隊務必掌握工程品質與期程管控，確保工程順利推動，讓市民早日享有安全、便捷的捷運服務，並持續帶動北北桃沿線區域發展。

廣告 廣告

李怡德指出，捷運三鶯線延伸桃園八德段規劃3座車站、全長約4公里，卻扮演連結新北三峽、鶯歌與桃園八德的重要關鍵節點，能有效補齊北北桃軌道路網缺口，以相對精簡的建設規模，創造顯著的交通連結效益，屬於兼顧效率與整體發展的關鍵投資。行政院已於114年8月1日核定本計畫，總經費約160.57億元，預計123年完工通車。本案屬重大公共建設計畫，為確保基本設計成果符合計畫目標，工程會特別邀集土建、機電及軌道等領域之專家學者委員，並請交通部、鐵道局、高公局、新北市及桃園市政府等單位與會，共同檢視設計內容並提供相關建議，以期完善整體工程規劃。

工程會副主委李怡德勘查捷運三鶯線延伸桃園八德段基設成果。（工程會提供）

李怡德說明，近年來中央積極支持地方軌道建設，桃園市部分，除已通車之捷運機場線外，另有施工中的桃園鐵路地下化、捷運綠線及捷運機場線延伸中壢火車站等，且近期亦核定綠線延伸中壢、捷運棕線，及本次勘查的三鶯線延伸八德段等多項軌道建設計畫。未來各路線陸續完成後，將共同構築起更為完善的北北桃軌道路網，打造更便捷舒適的生活圈。

李怡德進一步表示，捷運三鶯線延伸桃園八德段未來通車後，將串聯捷運綠線（含該線延伸線）、捷運機場線及臺鐵形成的環狀路網，大幅提升民眾使用大眾運輸的可及性，服務桃園人口密集的桃園區、中壢區、平鎮區、八德區、龜山區、蘆竹區、大園區等7個行政區，並將同時配合TOD理念，推動車站周邊土地整體開發，提升大眾運輸使用效益。

工程會也提醒，本案涉及與既有三鶯線系統銜接、與桃園捷運綠線共構轉乘，以及跨越國道2號等關鍵工程，具有技術課題，請交通部督導市府妥善辦理系統整合、施工風險控管及轉乘動線規劃，並積極滾動檢討、研析縮短工期之可行性，加速推動工程如期如質完成，以回應民眾的殷切期盼。

桃園市政府說明，本案路線自捷運三鶯線終點延伸至桃園捷運綠線G04站，路線全長約4.03公里，包含高架及地下路段，共設置3座車站，並規劃於G04站與桃園捷運綠線共構轉乘。系統型式將採與捷運三鶯線相容之中運量鋼輪鋼軌系統，未來可實現一車到底營運模式，提升整體運輸效率及民眾搭乘便利性。