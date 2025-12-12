工程會完成蘇澳溪分洪道審議設計 拚2029年完工

（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭蘇澳今年11月遭遇洪患，地方期盼規劃中的蘇澳溪分洪隧道工程早日完工，解決淹水問題。行政院公共工程委員會今天前往現勘，完成審查設計，力拚2029年12月完工。

行政院公共工程委員會發布新聞稿表示，蘇澳地區因地勢低窪，過往多次遭受豪雨淹水威脅。行政院已於今年11月核定「蘇澳溪分洪計畫」第一次修正，將計畫總經費調整為新台幣75億6800萬元，全數由中央公務預算支應，並延長期程至2029年底，以強化蘇澳地區的整體排水與防洪能力。

工程會指出，工程會主委陳金德今天率領經濟部水利署第一河川分署、宜蘭縣政府及相關單位，前往預定工地現勘，並在蘇澳鎮公所開會審議完成基本設計。會議中，確認此案基本設計成果符合行政院核定計畫的目標與效益，力拚2029年12月完工。

工程會表示，這項工程完工後，除可大幅提升蘇澳地區防洪韌性與排水效能外，也可降低蘇澳港淤積情形，且分洪土砂也能補充蘇澳內埤海岸逐漸流失的砂源，強化港區與市區關鍵基礎設施安全。（編輯：方沛清）1141212