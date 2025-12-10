工程會推數位賦能 2系統建全國資料交換標準

（中央社記者賴于榛台北10日電）為推動數位賦能、加強行政效率，行政院公共工程委員會今天與中興工程顧問公司簽訂合作協議，獲得廠商無償授權提供推廣版專案管理資訊系統、營建工程專案管理系統，用以建立全國資料交換標準、強化公共工程雲端系統、厚植大數據應用能量等。

工程會今天舉辦「公共工程數位賦能論壇」，同時與中興工程顧問公司簽訂合作協議，接受中興顧問公司無償授權的推廣版PMIS（專案管理資訊系統）、CMIS（營建工程專案管理系統），用於監造工程進度與品質管理，以及提供承攬廠商施工檢查與品質控制功能。工程會主委陳金德、副主委陳為祥、李怡德、中興工程顧問股份有限公司董事長陳伸賢等人皆出席。

陳金德致詞指出，感謝中興工程無償授權2套推廣版系統，協助中央、地方單位，走向無紙化、雲端化，這是政府數位賦能的重要里程碑，更能提升全國約4萬件在建工程行政效率，也成為落實減碳目標的重要工具。

他提到，全球工程規模與複雜度不斷提升，加以專業人力不足等挑戰，數位化與永續發展的雙軸轉型已成為公共工程轉型的關鍵驅動力，工程會已經將「全生命週期管理電子化」列為核心目標，未來透過相關系統，期盼建立全國資料交換標準，減少重複送件與資料轉換時間；另也要強化公共工程雲端系統，建立未來可導入AI自動檢核資料庫，降低人為錯誤並提升作業效率。

陳金德說，同時政府也要厚植大數據應用能量，整合工程各階段資料，即時監控工程進度與品質，並提供政策規劃的數據支撐。

陳伸賢指出，這次無償提供2套系統為線上直接可以操作的平台，機關業者只要按照資料交換標準輸入資料，公共工程資料就能透明迅速流轉，決策也會更加精準。中興工程說明，這次提供給工程會的2套系統為單機版系統，供政府單位專用，無需擔心相關資料外流，同時也會協助政府與營建產業建立跨部門數位應用機制。（編輯：蘇志宗）1141210