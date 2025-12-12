工程會至蘇澳溪分洪工程現地審查 吳宗憲：會議要開工程更要動起來

工程會至蘇澳溪分洪工程現地審查，立委吳宗憲說，會議要開，工程更要動起來。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

行政院工程會十二日到蘇澳進行「蘇澳溪分洪工程」基本設計的現地審查，確認分洪道工程設計符合目標，並宣示朝一一八年底完工前進。會勘、開會要不要做？當然要，立委吳宗憲說，他更在意的是，經費能不能儘速到位，工程能不能如期、甚至提前動工。

吳宗憲表示，他曾閱讀吳澤成政委的著作「求是拓新2.0」，書中寫到蘇澳溪分洪工程對解決水患的關鍵作用，而且有提及已經延宕十幾年，因此他從上任之初便不斷關心與推動此案。

蘇澳溪分洪完工後，可分去百分之八十洪量，保護港區、市區和下游排水。這項工程，蘇澳人已經等太久。從二０一三年國民黨執政時期就已啟動規劃，民進黨政府上任後卻一路拖延，直到二０二三年才核定；核定後依然延宕，導致經費暴漲，今年初送修正計畫到行政院，又再度遲遲不核定。直到上個月鳳凰颱風造成蘇澳大淹水，地方災情爆發、怨聲四起，行政院長卓榮泰才終於「大夢初醒」同意會補足經費。

吳宗憲指出，這也是為什麼，他在立法院一次次要求水利署與行政院：不要再等出事才想起政府該做的事。今年十月，他在質詢中強力要求蘇澳溪分洪工程必須加速，水利署才公開承諾加速核定，而行政院也終於在颱風後表態補齊經費。但承諾要變成看得見的工程進度，就必須讓經費速速「到位啟動」。

他說，十二日的審查，是必要的一步，但不是終點。他會持續監督後續每一階段：設計、用地取得、工期掌握、跨機關協調，所有可能拖延期程的因素都要被清楚掌握。我也期許主管機關不要只消極守著「一一八年完工」這條底線，而是積極研議「能否提前完工」的可能性。切莫放棄一絲可以提早完工的機會，希望能讓蘇澳真正早一天安全、少一天恐慌。