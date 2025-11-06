工程會舉行雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會 (圖)

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團推動停砍軍公教年金，立法院司法及法制委員會今（6日）審查〈公立學校教職員退休資遣撫卹條例》草案，面對在野主張所得替代率停止再下修。教育部長鄭英耀上午出席會議則提到，目前退休教師平均月退休金約5.8萬元，其中85%高於5萬元，即使退休所得替代率依現行規定調降至2029年，仍有69％月支領數額高於5萬元。 就藍營提案停砍公教人員退休金、停止所得替代率逐年降低等修法方向。民進黨立委吳思瑤抨擊，若通過國民黨立委的提案會造成三大不公平，造成更劇烈的不正義，例如重退休、輕現職，獨厚公教人員退撫，忽視其他職業別，而且當基金缺口越來越大時，最終還是由政府負擔，這是轉嫁給全體納稅人承擔。 另就《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，在野提案方案為， 聚焦自2024年1月1日起或2025年停止逐年調降教職員退休金所得替代率，以及審定退休金隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。 教育部報告則指，2025年9月1日退休教育人員月退休所得總平均約為5.8萬元，其中約85%每月支領數額高於5萬原；若依現行規定調降至2029年，且不考量CPI調整情形，

新頭殼 ・ 4 小時前