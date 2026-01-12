工程欲徵收或徵用土地興建堤防 光復居民憂權益受影響

光復鄉馬太鞍溪南岸的重災區，從佛祖街到北富村的堤防邊，水利署計畫要興建2500公尺長、寬50公尺的加高加固堤防，土地現在到底是要以徵用還是徵收，居民都不清楚。

光復鄉大馬村民眾說道，「可不可以很明確地告知我們說，租用跟徵收的範圍是哪些地方 。」

水利署表示，馬太鞍溪目前共有3處堤防需要興建，其中萬榮鄉明利村有2060公尺，光復鄉有2500公尺，相關地目非別有國有地、私有地以及原保地幾乎都為農用，徵用期會以公告現值的10%作為補償，但以永久性來看，未來還是必須要以徵收方式來進行。

經濟部水利署第九河川署副分署長林弘毅指出，「我們必須要在今（2026）年的4月汛期來之前 ，能夠把這些都做到位，因此的話，我們一開始是透過先行使用 ，然後之後我們會採徵用的方式 ，報部同意之後我們就會開始執行徵收。」

光復鄉佛祖街民眾張先生提及，「短期徵用我們沒意見，但是徵收的話，可能有點，對很多人都說不過去。」

此外農業部也針對承租國有土地重災區的農地，提出易地耕作辦法，向台糖與國有財產署，還有退輔會承租農地給無法復耕的農民使用，是否能以地易，還需再研議。

