工程施工常因品質或履約問題引發糾紛，因此，如何依法追討工程款項、主張瑕疵修繕責任，成為不少建築包商關注的議題。工程營造法律顧問推薦品牌「天一法律事務所」，專精於工程營建糾紛協商、公共工程履約爭議、建築包商工程訴訟等法律案件，協助業主與包商釐清權責、維護自身權益，深獲客戶好評。

自2002年成立以來，「天一法律事務所」深耕工程糾紛領域有著豐富工程訴訟實戰經驗，服務對象包含政府機關、營造廠、投標廠商、設計師、消費者，工程領域橫跨土木、機電、橋樑、結構補強、地質改良、原物料品質及瑕疵、建商、室內裝修等面向，憑藉豐富的實務經驗與法律專業，給予當事人最堅實的法律支援。團隊觀察到，不少傳統事務所傾向照本宣科進行法律程序，導致訴訟冗長且效果不彰，因此，他們以「風險評估」為服務核心，事先釐清糾紛原因，量身擬定最合適的法律策略，也縮短打官司時間，在工程營造法律顧問推薦名單中備受好評。

「天一法律事務所」專門處理民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、國家賠償、智慧財產侵權、不動產買賣契約代撰、工程糾紛訴訟、債權人會議，以及法律諮詢、契約撰寫見證、商務仲裁、代表和解協商、代理支付命令、假扣押、假處分與假執行、代撰存證信函、律師函、勞資糾紛業務等非訟事件。

不同於傳統法律事務所缺乏系統化處理流程，天一獨家研發的「iLaw SYSTEM」以此協助律師團隊即時掌握案件進度並規劃策略，至今已取得不少勝訴成績。

面對牽涉龐大金額與多方權益的工程糾紛，「天一法律事務所」憑藉多年工程訴訟經驗與創新法律科技，幫助當事人順利追討工程款項與施工瑕疵索賠，成為建築包商業界公認的工程營造法律顧問推薦品牌。若您正面臨建築包商營建工程訴訟、工程營建糾紛協商、公共工程履約爭議等問題，那麼「天一法律事務所」將是您最值得信賴的夥伴，現在就點選以下連結，了解更多工程營造法律顧問推薦資訊。

