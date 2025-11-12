工程營造法律顧問推薦建築包商營建工程訴訟
【商家指南推廣專題】
工程施工常因品質或履約問題引發糾紛，因此，如何依法追討工程款項、主張瑕疵修繕責任，成為不少建築包商關注的議題。工程營造法律顧問推薦品牌「天一法律事務所」，專精於工程營建糾紛協商、公共工程履約爭議、建築包商工程訴訟等法律案件，協助業主與包商釐清權責、維護自身權益，深獲客戶好評。
自2002年成立以來，「天一法律事務所」深耕工程糾紛領域有著豐富工程訴訟實戰經驗，服務對象包含政府機關、營造廠、投標廠商、設計師、消費者，工程領域橫跨土木、機電、橋樑、結構補強、地質改良、原物料品質及瑕疵、建商、室內裝修等面向，憑藉豐富的實務經驗與法律專業，給予當事人最堅實的法律支援。團隊觀察到，不少傳統事務所傾向照本宣科進行法律程序，導致訴訟冗長且效果不彰，因此，他們以「風險評估」為服務核心，事先釐清糾紛原因，量身擬定最合適的法律策略，也縮短打官司時間，在工程營造法律顧問推薦名單中備受好評。
「天一法律事務所」專門處理民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟、國家賠償、智慧財產侵權、不動產買賣契約代撰、工程糾紛訴訟、債權人會議，以及法律諮詢、契約撰寫見證、商務仲裁、代表和解協商、代理支付命令、假扣押、假處分與假執行、代撰存證信函、律師函、勞資糾紛業務等非訟事件。
不同於傳統法律事務所缺乏系統化處理流程，天一獨家研發的「iLaw SYSTEM」以此協助律師團隊即時掌握案件進度並規劃策略，至今已取得不少勝訴成績。
面對牽涉龐大金額與多方權益的工程糾紛，「天一法律事務所」憑藉多年工程訴訟經驗與創新法律科技，幫助當事人順利追討工程款項與施工瑕疵索賠，成為建築包商業界公認的工程營造法律顧問推薦品牌。若您正面臨建築包商營建工程訴訟、工程營建糾紛協商、公共工程履約爭議等問題，那麼「天一法律事務所」將是您最值得信賴的夥伴，現在就點選以下連結，了解更多工程營造法律顧問推薦資訊。
更多工程營造法律顧問推薦品牌資訊請洽以下連結～
品牌：天一法律事務所
電話：02-2321-6959
地址：台北市大安區和平東路一段87號7樓
時間：週一至週五09:00～18:00
以上訊息由天一法律事務所提供
其他人也在看
巨漢在手訂單85億元創新高 後續營運樂觀看
廠務工程業者巨漢 (6903-TW) 今 (11) 日參與櫃買業績發表會，公司表示，受惠 AI 產業帶動高階廠務需求升溫，帶動在建工程維持高檔，截至今年 9 月底在手工程金額達 85 億元，創下歷史新高，顯著高於去年底水準，對後續營運樂觀看鉅亨網 ・ 1 天前
台北國小兒童實驗營隊推薦魔法科學冬夏令營
台北國小兒童實驗營隊推薦魔法科學冬夏令營Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
台北人氣兒童營隊推薦首選峯云兒童夏冬令營
台北人氣兒童營隊推薦首選峯云兒童夏冬令營Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
可怕輪迴！男勒死前女友入獄十多年 假釋後又勒斃現任女友
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子2008年間因勒死女友入獄服刑10年，2019年假釋後與周姓女子交往，前天（10日）再度因感情糾紛勒斃已分手的周女，經警方逮捕送辦後，已由檢察官向法院聲請羈押獲准。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
通用汽車啟動「去中化」，傳要求供應商三年內全面撤離中國
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，美國汽車大廠通用汽車(General Motors)已指示數千家供應商清除其供應鏈中來自中國的零組件。通用汽車高層主管告訴供應商，他們應該尋找中國以外的原物料和零組件替代來源，最終目標是將供應鏈遷出中國。通用汽車已設定2027年最後期限，要求部分供應商終止與中國的採購關係。對於上述消息，通用汽車發言人不予評論。財訊快報 ・ 1 天前
孩子發燒逾3天恐非小感冒！ 10歲女童燒一週竟變敗血症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 孩子發燒，只是小感冒？家長最需警覺「燒多久了」！新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕近期就收治一名10歲女童，發燒一週後，出現關節痠痛、腳痛等症狀送醫，檢查發現中耳已化膿，化驗確診肺炎鏈球菌感染，甚至由嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天；林千裕提醒，一般發燒症狀約2到3天，但若超過3天，就應懷疑已有細菌引發第二波...匯流新聞網 ・ 1 天前
鐵捲門被土石卡死！ 池碧宮地下室車輛泡泥海
宜蘭南方澳池碧宮地下室遭泥水淹沒，豪雨夾帶土石湧入，監視器畫面也曝光，汽車和機車慘成泡水車。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
昔被余天催當兵！余祥銓脫口「國家不要我」曝內情
余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。最近演藝圈爆閃兵風波，余祥銓被問及兵役問題，他因持有加拿大國籍所以可以不用當兵，不過當時余天要余祥銓一樣要去當兵，不過做檢查時，他因僵直性脊椎炎被直接驗退，「我就跟我爸說『國家不要我』，不自由時報 ・ 1 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 19 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大陸再通緝「台獨」網紅 賴清德、韓國瑜首度表態
【記者 張達威／台北 報導】大陸福建省泉州市公安局今日發布懸賞通告，針對台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）與陳柏源台灣好報 ・ 57 分鐘前
小豬黃沐妍宣布懷孕了！結婚一週報喜「寶寶陪跑馬拉松」：謝謝你選擇我
黃沐妍（小豬）近日被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指上同款婚戒、明顯孕肚掀起外界熱議。她當時低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。11月5日透過社群宣布「我們結婚了」，今（13）日再度帶來喜訊，正式公開懷孕消息。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 6 小時前
MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
WBC》道奇恐不放行山本由伸參賽…日媒控「態度消極」 球團與武士隊角力展開
距離2026年世界棒球經典賽開打只剩下不到4個月，而在大聯盟進入休賽季後，手握「日籍三本柱」的洛杉磯緯來體育台 ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前