工程用保麗龍募集中 南市環保局邀大家支持資源循環

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你是否曾在藏金閣2館、六甲落羽松或鹽水月津港燈節等場域，看過一群色彩繽紛、造型可愛的紙塑作品？這些吸睛又充滿童趣的公仔，正是臺南市政府環境保護局美學班巧手打造而成。為延續資源再生創作能量，環保局即日起徵求適合作為創作素材的大型保麗龍，邀請市民朋友一同支持資源循環，讓廢棄材料轉化為兼具藝術與環境教育意義的作品。

環保局表示，美學班長期投入回收素材再創作，運用紙類、保麗龍等回收材料，透過切割、塑形、黏貼及彩繪等工序，打造出動物造型、童話人物及大型公仔。這些作品不僅展現回收再利用的創意巧思，也成為各項活動中的亮點，讓廢棄資源展現全新的生命力。

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環保局長許仁澤指出，本次徵求的保麗龍以建築、裝潢工程使用的大塊保麗龍為主，非一般家戶常見的包裝用保麗龍。若有結構完整、表面平整，且長、寬達90公分以上、厚度超過10公分之合適保麗龍，請聯繫美學班張先生（電話06-2574207），以利後續整理及創作使用。

而一般家戶產生的包裝用保麗龍屬公告應回收項目，回收時應落實「清、撕、裝」三步驟，先清除內容物、油垢或沙土，再撕除膠帶、貼紙、塑膠膜等異物，並以透明袋妥善打包後交付資源回收車，以提升回收效益及再利用價值。

市長黃偉哲表示，環保可以很生活化，也可以很有創意，只要大家願意多做一步，原本可能被丟棄的材料，就有機會展現新的價值。臺南市持續推動低碳永續，希望透過此次募集行動，讓更多市民從日常生活中參與環保，共同落實資源循環與垃圾減量。透過美學班將回收材料轉化為藝術創作，不僅賦予資源新的生命，也讓環保理念以更親近民眾的方式傳遞出去。

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