工程訂單逾200億 國統營運展望持續成長

2025台灣國際水週(TIWW)」登場，水資源概念股國統現場展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」。(記者張慧雯攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕「2025台灣國際水週(TIWW)」登場，水資源概念股國統(8936)現場展示「澎湖馬公第二海水淡化廠」，國統也表示，目前在手工程訂單超過200億元，預計未來3年內隨工程進度逐步認列。

國統以海水淡化、水處理及管線領域為主，國統指出，自2004年起於澎湖建置全台第一座民間自營運的海水淡化廠，穩定供應離島用水，使澎湖成為全台唯一不缺水的地區，也成為國內最具指標性的海淡案例，去年更承攬全台規模最大的海水淡化廠臺南海淡廠第一期工程，協助政府強化南部地區供水韌性與永續發展。

國統也說，隨南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程、石門水庫至新竹聯通管－道路埋設段工程、鯉魚潭場第二送水管工程-管(二)等標案工程持續進行，9月營收7.33寫下新高，第三季營收17.34億元、季增23%、年增45%，且目前在手工程訂單超過200億元，預計未來3年內將隨工程進度逐步認列，積極爭取政府再生水、污水處理廠、海水淡化廠及重大管線布建等工程標案，整體營運展望可望維持穩健的成長動能。

