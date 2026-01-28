社會中心／莊立誠 郭文海 新北報導

週二早上9點左右，位在新北板橋的湳雅市場，好幾個攤位突然停電！原來是一旁的工地，有大型工程車在進出時，不小心勾到電線桿，導致電線斷裂、走火。所幸沒有造成人員受傷，電力也在半小時內就恢復。湳雅市場已有40年歷史，當地居民認為，狹窄的道路，加上沒有地下化的電線桿，恐怕會成為公安隱憂。

市場裡，民眾騎車穿梭買菜逛街，還有人手上提著大包小包。沒想到，這時電線桿上突然爆出大片火光。下一秒，對面的水果攤，突然陷入一片漆黑。民視記者莊立誠﹔「市場裡電線錯綜複雜，加上一旁又有工地，大型車輛進出，稍有不慎就會勾到電線。」附近攤商表示，就有火花，就是那個電線，這附近的都停電，(你們家有停嗎)有有就都停電啊。還有人說，在那一個點然後有火花，就有一個燒焦味，砰的一聲然後就沒有電了，路上其實沒有太多人。

廣告 廣告

工程車勾到電線! 板橋湳雅市場冒火光 攤商瞬間停電

新北板橋湳雅市場傳出電線走火。（圖／民視新聞）

事發就在新北市板橋區湳雅市場裡，週二早上9點左右，很多民眾正在買菜購物。當時有一輛大型工程車，準備進到一旁的工地時，疑似沒有注意到路況，勾到路邊的電線，進而造成電線斷裂、走火，也讓附近攤商，頓時陷入一片黑暗。台電人員獲報後，在半小時內就完成復電工程，所幸沒有造成人員受傷。

工程車勾到電線! 板橋湳雅市場冒火光 攤商瞬間停電

新北板橋湳雅市場傳出電線走火。（圖／民視新聞）

當地居民表示，(電線)應該都要地下化，要整理了，可是(範圍)跑到夜市就對了，講白了政府好像有點不太管的感覺，(電線地下化)一定會好一點，至少美觀太多了，這個(市場)已經老舊四、五十年了。湳雅市場已有將近40年的歷史，當地居民認為，市場內的道路狹窄，加上電線桿沒有地下化，恐怕成為地方公安隱憂。

原文出處：工程車勾到電線! 板橋湳雅市場冒火光 攤商瞬間停電

更多民視新聞報導

台北大安區幼兒親子教室廚房起火 疏散53人.救出4人

延長線用到發燙！消防員警告「正在和死神拔河」 教2招保命

「延長線發燙」快拔掉！消防員：這是火災倒數…

