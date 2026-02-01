工程車扯垮電桿！仁武1666逾停電逾2小時 水利局致歉

高雄市 / 綜合報導

高雄仁武區，30日下午4點多，發生大規模停電，台電緊急派人搶修，發現是當地一處工地的工程車，「扯垮」了電桿，造成1千6百66戶，沒有電可以用！整個停電時間大約2個半小時，一直到晚上7點03分，搶修人員，將停電的範圍縮小到4戶，預計要等到「電桿」修復，才會全數復電。

民宅內一片烏漆抹黑，民眾試圖打開電燈，按下開關按鈕，怎麼按，燈就是不亮，走到外面，電鈴也無法運作，拿出遙控器，操控電動大門，大門同樣陷入停擺，汽車無法出入，走出去到外面街頭沒有一戶民宅來電。隨著天色變暗，整條街按咪摸，整個地區陷入大規模停電，家電通通不能用，民眾苦不堪言。

廣告 廣告

民眾說：「只有看到冒煙好像是工程車拖到(電線)倒下去，剛剛整個都黑的，沒辦法烤肉。」剛剛整個都黑的沒辦法烤，這起大規模停電事件，發生在高雄仁武區永新二街、八德北路一帶，31日下午4點37分，疑似八涳橋工地土方運輸車，不慎扯垮電線桿，造成當地，1666戶停電，等了約兩個半小時，一直到晚上7：03分，搶修人員才將停電範圍縮小的4戶。

施工人員VS.記者說：「電線垂下來，(工程車)經過，(這本來線就垂落就對了)對，(算是要開過去勾到就對了)，線那時候差不多這麼低啊。」剩下這個電桿要恢復我們要把他移走，這個線本來就落下來經過勾到水泥電桿，遭猛力外力拉扯斷裂，橫倒在工地護欄，剩下4戶預計要等電桿修復才能全數復電，而水利局表示是工地土方運輸車駕駛未將車斗降下行駛勾落電線扯斷電桿，坦承疏失已經要求廠商停工並開罰，後續也會賠償損壞設備。

原始連結







更多華視新聞報導

變電箱爆炸！ 高雄1100戶停電 台電：變壓器故障將檢討

砂石車撞台電工程車1死3傷 電桿斷裂千戶一度停電

ENHYPEN巡迴快閃店最終站 1/31-2/22落腳高雄夢時代購物中心

