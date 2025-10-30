工程車暴衝！宜蘭男子連撞園藝公司3次落地窗 嚇壞員工還恐嚇放火

工程車失控狂撞園藝公司，男子連環猛撞還嗆會來放火。（圖 ／翻攝畫面）

宜蘭冬山鄉29日下午發生一起驚人暴力事件，1名林姓男子駕駛黃色工程車，先是倒車猛撞停在園藝公司門前的白色自用轎車，造成車內的李姓業者受傷，需送醫住院治療。事件發生於下午1時30分左右，當時在公司內的會計人員被突如其來的撞擊聲嚇得尖叫，現場氣氛一度相當緊張。

更令人震驚的是，林男不僅撞車，隨後又連續3次倒車猛撞園藝公司落地窗，造成玻璃碎裂散落一地。所幸當時騎樓停放的2台機車起到緩衝作用，避免工程車直接衝入公司辦公室，造成更嚴重傷害，林男在現場甚至嗆聲稱「我會來放火」，情緒極度激動，隨後由另1名人士接走離開。

廣告 廣告

警方接獲通報後，調閱監視器追查林男下落，並將其查緝到案。目前全案依刑法傷害、毀損及恐嚇罪嫌送辦，據了解，這家遭撞的園藝公司在冬山鄉經營超過40年，主要承包公路局相關工程案，平時與同業並無糾紛。

警方初步研判，林男所駕工程車隸屬的公司近期投標公路局標案未果，是否因而與園藝公司產生競爭糾紛，導致報復行為，目前仍在進一步調查釐清中

原始連結

看更多 CTWANT 文章

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？

粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉