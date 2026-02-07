工程車當坐騎趴趴走！台中工人「吊籃當座艙」行駛道路 驚險畫面曝光

記者林意筑／台中報導

工人把工程車當「坐騎」在路上趴趴走。（圖／翻攝自Threads @wei531_）

台中大里有民眾在路上目擊驚險一幕，有工人把工程車當「坐騎」！昨（6）日晚間，有輛工程車行經國光、大里路口時，有名工人蜷縮在吊臂上的吊籃中，行駛過程中，吊臂還不斷上升，相當危險，有民眾見狀拿出手機拍攝並PO上網，傻眼表示「這樣是可以的嗎？」，其他網友無奈回應「沒拍到的時候可以，但拍到的時候不可以」。

經警方調查違規車輛，已通知駕駛至派出所說明。（圖／翻攝自Threads @wei531_）

昨（6）日晚間，有輛工程車行經大里區國光、大里路口，路人仔細一瞧發現，有名工人躲在吊臂上的吊籃中，且工程車行駛間還不斷將吊臂往上升，過程相當驚險。有民眾將此景拍攝下來PO上網，質疑「這樣是可以的嗎？」，其他網友則回應，「台灣工安就是笑話」、「被拍到就是不行，廠商準備收罰單了」、「不行，但是感覺好像很好玩」。

對此轄區警霧峰分局說明，經調查違規車輛，已通知駕駛至派出所說明，因貨車運送途中附載作業人員，超過規定人數或乘坐不依規定，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第3款規定，可處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。另有關違反勞工安全部分，本分局將函請相關機關依權責卓處，避免類似行為再次發生。

