工程追加是否合法？張勝德、吳宗憲同聲：一切經得起制度檢驗

宜蘭縣議會議長張勝德（右）與國民黨不分區立委吳宗憲（左）即將進行縣長人選民調初選，地方工程圈質疑公共工程承包與預算追加情形引發關注。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會議長張勝德與國民黨不分區立委吳宗憲即將進行縣長人選民調初選，地方工程圈質疑公共工程承包與預算追加情形引發關注。張勝德今（27日）強調，工程追加與變更設計皆依法定程序辦理，並非業者可自行決定；吳宗憲則指出，公共工程預算追加在實務上並不罕見，只要符合法規、資料完整，就能接受制度檢驗。

地方工程圈近期質疑，張勝德家族相關企業長年承包縣內公共工程，部分工程出現變更設計與預算追加情形，因議會握有預算刪減權，是否涉及利益迴避引發討論，相關議題也隨初選民調逼近而升溫，成為地方政壇關注焦點。

張勝德表示，公共工程施工後若發現現場條件與原設計不符，依法須辦理變更設計並經審查，並非業者可任意追加；相關內容應由主辦機關對外說明較為妥適，外界不宜以臆測方式解讀，避免對投入公共工程的業者造成傷害。

針對外界質疑以低價得標，張勝德指出，政府工程得標方式包含有利標與最低價承攬，公司依成本與政府採購法規定參與投標，當時也有多家廠商競標，一切依程序進行，工程品質與成果經得起檢驗。

吳宗憲表示，公共工程出現預算追加在制度上有其空間，重點在於是否符合法規與程序，只要業者能提出完整資料，證明追加具合理性，就不會有問題；若有法制疑義，提出資料說明即可，現行制度已有審核機制可供檢驗。

對於相關爭議，張勝德最後強調，願意接受外界監督，工程案應回歸制度與事實檢驗，選舉也應聚焦政見與公共政策討論，不必以影射方式傷害地方努力的團隊與廠商。

