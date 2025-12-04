工程進入尾聲 全台第三座LaLaport高雄19日上樑

LaLaport 高雄主結構工程已進入尾聲。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕三井不動產集團在台灣的第三座Mitsui Shopping Park LaLaport，位於衛武營國家藝術文化中心對面的LaLaport 高雄，將於12月19日舉行上樑儀式，象徵主結構工程已進入尾聲，預計於明年(2026)年第三季開幕。

LaLaport高雄緊鄰捷運橘線鳳山西站，未來捷運黃線也將經過，預計興建地面樓高7層、地下2層，總面積約6萬2000坪，店舖面積約2萬1000坪。完工後將超過5萬8000坪的義大世界Mall、4萬8000坪的SKM Park，在漢神凹子底完成前，暫居高雄第二大購物中心，預計引進超過270個日系與國內外品牌。

LaLaport高雄於2023年6月底動土後，目前RC主結構體即將完成，準備進行外牆和內部裝修。台灣三井不動產公司將於19日上午，於高雄基地現址舉行上樑儀式。

上樑儀式在建築上是指安裝屋頂最高一根主樑的儀式，象徵建築結構接近完工，並祈求平安順利。LaLaport高雄目前仍按照進度，預計於明年第三季開幕，這也是繼台中、台北後，台灣第三座LaLaport。

高雄百貨業界分析，LaLaport高雄的交通便利，有捷運經過，未來將成為漢神兩館、夢時代以外最強的挑戰者，高雄的百貨版圖將重新洗牌。

