工程金質獎 新北奪12獎冠六都

行政院公共工程委員會主辦「第25屆公共工程金質獎」，21日舉行頒獎典禮，新北市榮獲6座「公共工程品質優良獎」、1座「公共設施維護管理獎」、2座主辦機關「特別貢獻獎」及3座個人貢獻獎共12座獎項，獲獎總數六都第一，由新北市政府施工查核小組副召集人、工務局長馮兆麟率隊出席受獎。

在全國27個機關、157件參賽作品中，新北市政府囊括12座金質獎，四大類獎項全面獲獎，成績斐然。馮兆麟指出，新北市是全國唯一在公共工程品質優良獎、公共設施維護管理獎均榮獲「特優」的地方政府，養工處與新工處亦分別蟬聯「連續5屆得獎」及「連續10屆得獎」的特別貢獻獎，金質獎不僅是榮耀，更是對市府投入公共工程品質管理、落實制度化治理成果的高度肯定。

在公共工程品質優良獎，城鄉局「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」結合綠建築、智慧系統與公益設施，拿下建築類工程特優；土木類工程則是新工處「新莊快樂公園第3期闢建工程」，以全齡共融、防災與生態設計獲得優等肯定。

城鄉局長黃國峰表示，公共工程金質獎是國內公共工程品質的重要指標，未來將持續以市民需求為核心，從公共服務空間到居住環境穩健推動高品質建設，讓市民在日常生活中實際感受到城市進步，打造住得好、過得安心的宜居城市。

此外，新工處「新北市樹林藝文綜合行政大樓」以導入智慧維護與數位管理模式，榮獲公共設施維護管理獎特優。個人貢獻獎部分，由捷運局主任祕書涂貫迪、養護工程處副總工程司黃裕智及工班職人蕭柏輝榮獲優等。