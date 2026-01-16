工總肯定台美關稅談判成果 籲持續關注供應鏈結構與產業平衡

台美關稅談判結果出爐，雙方達成包括對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項結論。工總今天(16日)對此結果表達肯定，並提醒政府在後續政策規劃上須留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險，且更須正視供應鏈重組與產業結構失衡問題。

工總肯定我談判團隊的努力成果，表示台灣銷美關稅與日本、韓國等主要競爭國家對齊，將避免台灣出口產業在美國市場面臨明顯不利的待遇，亦有助於縮小與主要競爭國之間的制度性差距，多數製造業均對此表達肯定與感謝，也確信此結果將有效降低關稅障礙，對台灣整體出口環境具實質正面效益，亦有助穩定產業界對外部經貿條件與國際市場的信心。

在232條款議題上，工總表示，我談判代表成功爭取半導體及半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，與日本、韓國及歐盟齊平，並同時涵蓋汽車零組件、木材家具、航空零組件等多項重要品項，此成果不僅顯示台灣在關鍵產業領域的國際戰略地位，也大幅降低高科技及製造業赴美投資與市場布局的不確定性，對維持台灣在全球高附加價值供應鏈中的角色具有關鍵意義。

另外，對於本次談判成果同步涵蓋供應鏈投資合作、半導體與AI等戰略產業合作方向，並促成台、美雙方簽署投資合作備忘錄(MOU)，工總認為這顯示政府已成功將我國產業優勢轉化為談判籌碼，為企業在全球供應鏈重組趨勢下爭取到更具可預期性的經營環境。

在後續政策規劃上，工總則建議政府仍須留意美國後續政策動向，特別是匯率議題的外溢風險，不排除美方可能重啟或加強對貿易夥伴的匯率政策調查機制，產業界期盼政府提前進行風險研判與溝通說明，避免非關稅因素成為影響我國出口與產業布局的另一項不確定來源。

另外則是關稅調整後，更須正視供應鏈重組與產業結構失衡問題。工總指出，在全球供應鏈持續朝向區域化、友岸化(friend-shoring)與在地化發展的趨勢下，部分產業仍可能面臨產能外移、上下游結構失衡或中小企業被擠壓的風險，特別是我國出口結構中仍有相當比例集中於中小企業密集、附加價值相對有限的產業領域，若供應鏈調整速度過快或訂單轉移過於集中，恐對產業生態系與就業穩定產生長期影響。

工總認為，未來政策重點除持續深化國際經貿合作外，也宜同步關注產業鏈完整性與結構平衡，協助企業在新一輪全球經濟重組中穩健轉型，以確保整體產業發展的穩定與均衡。