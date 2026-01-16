工總肯定關稅降至15% 但點「三大隱憂」政府必看

財經中心／廖珪如報導

中華民國全國工業總會今（16）日高度肯定了台美雙方達成將「對等關稅」降至15%的談判成果。工總指出，此舉成功使台灣出口關稅與日本、南韓等主要競爭對手齊平，有效緩解企業在美國市場的競爭壓力，但同時提醒政府應警示未來可能面臨的匯率外溢風險與產業結構不均問題。

主力出口適用232條款 鞏固台灣產業戰略地位

工總在聲明中表示，台美雙方於美東時間15日達成最終貿易協議，除確立對等關稅調降至15%且不與最惠國待遇（MFN）疊加計算外，台灣亦成功爭取半導體及其衍生品、汽車零組件、航太零件等關鍵品項適用《232條款》最優惠盟國待遇。「此次談判成果不僅鞏固台灣在關鍵產業鏈的戰略地位，更大幅降低高科技產業赴美投資的不確定性」。

儘管關稅障礙得以削減，工總仍提出三大警示

1、出口基礎趨穩但挑戰猶存： 15%的關稅水平雖避免了資通訊、工具機與汽配業出現結構性競爭劣勢，但企業在中長期產能配置上仍需應對高度政治化的全球貿易體系。

2、警惕非關稅貿易障礙： 工總認為美方經貿政策工具已趨向多元化，未來不排除重啟匯率政策調查或加強補貼監管。產業界期盼政府加強風險研判，避免匯率等因素成為影響出口的新變數。

3、供應鏈重組導致產業失衡： 在「友岸外包」（Friend-shoring）趨勢下，部分中小企業正面臨產能外移及上下游脫節的風險。工總呼籲政府需正視產業承受力差異，確保整體供應鏈在轉型過程中的完整性與就業穩定。

此次協議亦促成雙方簽署投資合作備忘錄（MOU），涵蓋AI與戰略產業合作。工總對此表示，這顯示台灣已成功將產業優勢轉化為談判籌碼，為企業爭取到更具可預期性的經營環境。

