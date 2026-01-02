工藝中心以「工藝之道」迎向65工藝節

【記者林玉芬/南投報導】文化部於114年10月1日正式公告每年6月5日為「工藝節」，象徵臺灣工藝文化邁入國家節日體系的新里程碑。6月5日不僅是國際社會響應環境循環與永續議題的「世界環境日」，也是臺灣工藝先賢顏水龍的誕辰，「工藝節」成為國定節日，除致敬工藝前輩的奉獻，亦是臺灣社會對工藝價值的集體認同，盼以國際視野結合臺灣觀點，彰顯工藝與自然共好的永續理念。



工藝中心為呼應「65工藝節」的訂定與宣告意義，114年12月27日舉辦「工藝年 啟藝：工藝之道暨〈臺灣工藝.飛飛飛〉MV聯合發布典禮」，透過園區空間再造與跨界藝術合作，展現工藝作為文化政策重要支點的多元面向，邀請大眾走進工藝、感受生活。

活動邀請臺灣交響樂團及嶺東科技大學共同參與，推出交響樂版本〈臺灣工藝.飛飛飛〉歌曲MV，以音樂語言詮釋工藝精神的節奏與層次；同時，工藝中心也完成園區環境整體優化，讓既有道路重新轉化為承載文化意涵的「工藝之道」，以嶄新樣貌對外開放，實踐「漫幸福.活自在」的生活理念。

工藝中心主任陳殿禮表示，工藝如同一場交響樂，不同材質、技法與世代猶如各種樂器，各唱各的調、各吹各的號，但共用一樂譜，產生和諧共鳴共同成就整體，期許臺灣工藝成為一支「臺灣工藝交享樂合唱團」，是彼此交流、分享、共樂譜的合唱團，以文化自信演奏屬於臺灣的聲音，走向世界。

陳殿禮指出，「工藝之道」全長88公尺，是自然天成之數，寓意「發發」，期許臺灣工藝持續向前、穩健發展。步道全線採用南投在地沙岩鋪設，石板形狀蘊含芒果、木瓜、菱角與臺灣島嶼等意象，體現土地記憶與在地文化的轉譯，展現工藝回應地方、連結生活的實踐精神。

步道起點立石碑，邀請書藝家李轂摩題字，「工藝之道」文字長108公分、高22公分，依魯班尺語意為「順科」，象徵工藝之路順利前行、持續登科。石碑中文字的「工藝之道」以陽刻呈現，而「不停謂之快」則以陰刻表現，呼應「一陰一陽，謂之道」的哲思，彰顯工藝在時間、節奏與生命觀中的深層意涵。

工藝中心指出，「工藝之道」以永續思維進行空間再造，將道路「還給人」，成為一條可漫步、可沉思、可感受工藝精神的文化路徑。透過光環境營造，步道於夜間亦能展現溫潤光影，延續白日與夜晚的生活場景，深化園區的公共文化空間角色，亦是以空間語言回應國家工藝政策、引導民眾親近工藝文化的重要行動。

工藝之道有起點，卻沒有終點，從相思走到鳳凰，從小紅豆走向大紅花，象徵工藝與人生皆是一條持續前行的道路，也為即將到來的「65工藝節」鋪展具體的文化實踐內涵。工藝中心未來將持續透過政策推動、場域經營與跨域合作，讓工藝走入日常、貼近生活，成為全民共享的文化風景。