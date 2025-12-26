工藝中心推動在地纖維材料技術創新 月桃假莖熱壓乾燥設備研發成果發表
▲石山部落林宋博芳理事長說明月桃計畫與推動部落產業發展及文化傳承。(圖：工藝中心提供)
為強化臺灣在地纖維材料的應用及發展，國立臺灣工藝研究發展中心於今年度推動「臺灣工藝技術及材料加工研發補助計畫」，從材料生產與加工階段著手，透過技術與設備研發，建構具初級規模化的加工據點，提升材料品質與產量穩定度，並串聯地方農民、社區組織、協會及學校等資源，促進區域分工合作，推動纖維工藝產業復興。
工藝中心主任陳殿禮表示，本年度計畫以臺灣常見且具發展潛力的在地植物「月桃」為重點材料，經補助徵選後由「有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社」提出的「月桃假莖熱壓乾燥成型之設備研發」計畫獲選。相關研發成果已於二十四日於臺東縣石山部落基地舉行成果發表會，該計畫目標在於突破現有的加工限制，並透過創新熱壓乾燥成型技術與專用設備的開發，實現月桃纖維材料的低能耗、高效率、穩定量產，為月桃的永續利用及工藝產業升級開創新契機。
月桃假莖纖維質地堅韌，長期以來多應用於編織、包裝等領域，惟因其含水率高、加工流程仰賴反摺與日曬乾燥步驟的傳統製程，耗時費力，成為產業規模化發展的主要瓶頸。為突破此限制，本計畫由東海岸原住民社區合作社攜手國立虎尾科技大學共同研發，導入創新熱壓乾燥成型技術，並開發專用半自動化設備，以有效降低人力成本、縮短加工時間，提升加工效率與品質穩定性。
該設備整合多項關鍵設計，包含倒三角柱狀軸心進行入料中心校正、半圓柱狀軸心攤展捲曲假莖，並將材料導入熱壓單元，透過滾動壓平與紅外線電熱管模擬日曬乾燥程序，最後於整料單元進行保溫處理，確保假莖完全乾燥，整體製程在兼顧效率與品質的同時，亦有效降低能源消耗，符合綠色製造與減碳目標。
工藝中心指出，月桃假莖熱壓乾燥成型設備的成功研發，具體展現傳統工藝與現代科技的整合成果，亦是工藝中心、學術單位、在地社區與產業夥伴協力合作的實踐案例，兼顧技術創新、文化延續與環境永續，體現技術創新研發與工藝文化共構的雙重價值。
未來，工藝中心將持續透過研發補助與跨域合作機制，深化在地材料應用，強化工藝產業鏈結，為臺灣工藝技術升級、地方經濟發展與文化永續注入長期動能。
