工藝中心推動在地纖維材料技術創新 月桃假莖熱壓乾燥設備研發成果發表

【記者蔡富丞/綜合報導】為強化臺灣在地纖維材料的應用及發展，國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）於今年度推動「臺灣工藝技術及材料加工研發補助計畫」，從材料生產與加工階段著手，透過技術與設備研發，建構具初級規模化的加工據點，提升材料品質與產量穩定度，並串聯地方農民、社區組織、協會及學校等資源，促進區域分工合作，推動纖維工藝產業復興。

工藝中心主任陳殿禮表示，本年度計畫以臺灣常見且具發展潛力的在地植物「月桃」為重點材料，經補助徵選後由「有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社」提出的「月桃假莖熱壓乾燥成型之設備研發」計畫獲選。相關研發成果已於(24)日於臺東縣石山部落基地舉行成果發表會，該計畫目標在於突破現有的加工限制，並透過創新熱壓乾燥成型技術與專用設備的開發，實現月桃纖維材料的低能耗、高效率、穩定量產，為月桃的永續利用及工藝產業升級開創新契機。

月桃假莖纖維質地堅韌，長期以來多應用於編織、包裝等領域，惟因其含水率高、加工流程仰賴反摺與日曬乾燥步驟的傳統製程，耗時費力，成為產業規模化發展的主要瓶頸。為突破此限制，本計畫由東海岸原住民社區合作社攜手國立虎尾科技大學共同研發，導入創新熱壓乾燥成型技術，並開發專用半自動化設備，以有效降低人力成本、縮短加工時間，提升加工效率與品質穩定性。該設備整合多項關鍵設計，包含倒三角柱狀軸心進行入料中心校正、半圓柱狀軸心攤展捲曲假莖，並將材料導入熱壓單元，透過滾動壓平與紅外線電熱管模擬日曬乾燥程序，最後於整料單元進行保溫處理，確保假莖完全乾燥，整體製程在兼顧效率與品質的同時，亦有效降低能源消耗，符合綠色製造與減碳目標。

工藝中心指出，月桃假莖熱壓乾燥成型設備的成功研發，具體展現傳統工藝與現代科技的整合成果，亦是工藝中心、學術單位、在地社區與產業夥伴協力合作的實踐案例，兼顧技術創新、文化延續與環境永續，體現技術創新研發與工藝文化共構的雙重價值。

未來，工藝中心將持續透過研發補助與跨域合作機制，深化在地材料應用，強化工藝產業鏈結，為臺灣工藝技術升級、地方經濟發展與文化永續注入長期動能。