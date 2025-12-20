工藝中心推國家工藝成就獎特展 展現臺灣染織之美

陳景林工藝師以「以針代筆、以染為墨」的理念創作，成為臺灣天然染色與纖維藝術的重要代表 (文化部提供)

展覽以「織、染、創、拓、匯、心」六大主題串聯，呈現工藝師完整的染織研究與創作脈絡 (文化部提供)

陳景林工藝師(左)與其夫人馬毓秀老師在現場共同進行天然染工藝創作展演示範 (文化部提供)

工藝中心主任陳殿禮表示，陳景林長期投入天然染色與工藝教育，建立臺灣染色知識體系，體現「真、善、美」的工藝精神 (文化部提供)

文化部政務次長王時思表示，陳景林以深厚染織工藝跨越藝術、生活與時尚，展現臺灣工藝豐沛創作能量，文化部將持續支持臺灣工藝，與工藝創作者共同開創更長遠、寬廣的未來 (文化部提供)

開幕式由（左起）策展人國立東華大學教授陳怡方、國立故宮博物院長蕭宗煌、工藝中心主任陳殿禮、工藝師陳景林、文化部政務次長王時思、文資局長陳濟民及臺灣工藝聯盟總會長葉志誠等人共同揭幕 (文化部提供)

國立臺灣工藝研究發展中心於臺北當代工藝設計分館推出國家工藝成就獎得獎者特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」，向長期投入天然染色與纖維工藝創作的工藝師陳景林致敬。工藝中心表示，本次特展不僅象徵國家級榮耀，也完整呈現陳景林40多年來深耕土地色彩、工藝文化與永續價值的創作歷程，彰顯臺灣工藝在當代藝術與國際舞臺上的深厚能量。

工藝中心主任陳殿禮指出，陳景林長年投入植物染料研究、色票建構、纖維採集與工藝教育，並透過創作實踐與跨域合作，逐步建立屬於臺灣的天然染色知識體系。他以「以針代筆、以染為墨」為創作理念，突破傳統藍靛與植物染色的框架，將染織工藝延伸至纖維藝術、立體裝置與巨幅染畫，使工藝不再只是技術展現，而成為承載文化記憶與情感風景的重要藝術語彙，體現臺灣工藝「真、善、美」並重的精神。

工藝中心指出，展覽以「織、染、創、拓、匯、心」六大主題貫穿全場，帶領觀者循序走入陳景林的染織世界。從早期對纖維材質與編織語彙的探索，到累積超過20年的天然植物染料試驗、色譜系統與染纈技法，展場完整呈現染色植物標本、色樣與纖維小樣，讓觀眾看見工藝師如何一步步建構屬於臺灣的色彩語言。

展覽也呈現陳景林跨越生活、時尚與藝術領域的創作成果，包含曾於巴黎與紐約時裝週亮相的服裝系列，以及天染工坊多件獲得「臺灣優良工藝品」與「臺灣綠工藝」認證的設計作品，展現天然染色如何走入日常生活，成為生活美學的一部分。工藝中心表示，這些作品顯示臺灣工藝不僅保有傳統根基，也能以當代語彙回應時代需求。

展覽亮點之一，是為文化部參與「2025 EXPO大阪・關西萬博」所創作的大型藍染山水作品〈臺灣母親河〉。作品以8幅連屏描繪濁水溪的壯闊景致，完整呈現工藝師歷時數月、上千小時的創作成果。展場同時展示草圖、色稿、筆記與創作過程影像，讓觀眾深入理解作品在縫紮、絞染、浸染與對色之間反覆累積的過程，展現染織工藝細膩而宏大的力量。

工藝中心也規劃多場延伸活動，包含由陳景林親自帶領的特別導覽，邀請觀眾近距離聆聽其創作理念與天然染色研究脈絡；期盼透過本次特展，讓更多民眾理解臺灣工藝如何從土地出發，連結自然、文化與生活哲學，感受工藝所承載的深厚生命力，並看見臺灣色彩在世界舞臺上持續綻放的可能。