工藝中心春節「攏馬有春」系列活動即將登場

▲工藝中心昨(8)日辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」寫贈活動大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／南投 報導】農曆春節，是走出家門、迎接新年的最好時節，國立臺灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）於2026年農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動，集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容，並推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等活動，打造兼具年味與工藝溫度的走春場域，邀請民眾在新春假期走進園區，用工藝迎接嶄新一年。

工藝中心昨(8)日辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」寫贈活動，邀請12位書法名家現場揮毫，免費寫贈春聯，為新的一年帶回滿滿祝福。工藝中心主任陳殿禮表示，書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一，透過工藝作為媒介，串聯教育、生活與節慶，讓文化學習自然融入日常。

▲工藝中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」將於春節期間正式開展。（記者廖美雅拍攝）

此外，工藝中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」將於春節期間正式開展，成為「攏馬有春」系列活動中，深受親子族群期待的重要亮點。「工藝玩玩聚」以工藝五感體驗為核心，融合遊戲性、互動性與教育性，打造全國首座以兒童工藝為理念的常設空間，翻轉傳統參觀模式，讓孩子在遊戲中親近工藝、在互動中理解文化。展覽以工藝大師顏水龍作品為工藝教育的出發點，透過馬賽克拼貼磁鐵牆、編織互動牆及植物染軟積木等體驗設計，引導孩子動手操作、感受材料特性，在探索與創作中培養專注力與想像力。展場並朝向視障友善設計發展，透過可觸摸、可感知的展示形式，讓工藝自然融入日常生活，成為陪伴孩子成長、溫暖而深刻的文化力量。

▲工藝中心『攏馬有春』系列活動中，有各種多樣的工藝體驗項目，讓民眾玩工藝、過新年。（記者廖美雅拍攝）

春節期間，臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於2月18日至22日（大年初二至初六）開館不打烊，「攏馬有春」系列活動從展覽、市集到集章體驗，內容豐富多元，民眾闔家可在熱鬧與靜謐交錯的工藝場域中，感受農曆節慶的氛圍。相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官網或官方臉書查詢。