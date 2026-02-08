工藝中心農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動

台灣工藝中心邀請書法名家現場揮毫（上圖）民眾拿著名家春聯到草坪上曬乾（下圖）（記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠／草屯報導

國立臺灣工藝研究發展中心於二O二六年農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動，集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容，並推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等活動，打造兼具年味與工藝溫度的走春場域，邀請民眾在大年初二至初六新春假期走進園區，用工藝迎接嶄新一年。

為替春節系列活動暖身開場，工藝中心日前推出「二O二六漫幸福迎春賀歲|稻草筆寫大字」活動，台灣工藝中心主任陳殿禮表示，書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一，延續迎春氛圍，工藝中心八日辦理迎春賀歲|春聯揮毫」寫贈活動，邀請林戊震等十二位書法名家現場揮毫，免費寫贈春聯，現場吸引不少民眾到場排隊等候拿春聯。

廣告 廣告

工藝中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」將於春節期間正式開展，成為「攏馬有春」系列活動中，深受親子族群期待的重要亮點；「工藝玩玩聚」以工藝五感體驗為核心，融合遊戲性，展覽以工藝大師顏水龍作品為工藝教育的出發點，透過馬賽克拼貼磁鐵牆、編織互動牆及植物染軟積木等體驗設計，引導孩子動手操作、感受材料特性，在探索與創作中培養專注力與想像力，讓工藝自然融入日常生活，成為陪伴孩子成長、溫暖而深刻的文化力量。

工藝中心表示，春節期間，臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於二月十八日至二十二日（大年初二至初六）開館不打烊，「攏馬有春」系列活動從展覽、市集到集章體驗，內容豐富多元，該中心誠摯邀請民眾闔家走春，在熱鬧與靜謐交錯的工藝場域中，感受農曆節慶的氛圍，迎接一整年的好運與幸福。