工藝中心農曆春節「攏馬有春」用工藝迎新年

社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕

