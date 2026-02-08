工藝中心「攏馬有春」 文化記憶迎新年

記者張益銘／南投報導

農曆春節，是走出家門、迎接新年的最好時節，國立臺灣工藝研究發展中心於2026年農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動，集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容，並推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等活動，打造兼具年味與工藝溫度的走春場域，邀請民眾在新春假期走進園區，用工藝迎接嶄新一年。

為替春節系列活動暖身開場，工藝中心日前推出「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動，由南投縣慕陶書法學會與南投縣向日葵幼兒園共同參與推動，以藝術與幼兒教育的跨域合作，以工藝視角重新詮釋書法藝術，結合書法藝術、在地農業素材與生活工藝，透過共學教育的方式，引領幼童們於自然場域中親近書寫藝術，體驗節慶文化的生活樣貌，為年節增添深刻的文化記憶。

工藝中心主任陳殿禮今（8）日表示，書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一，透過工藝作為媒介，串聯教育、生活與節慶，讓文化學習自然融入日常，呼應工藝中心倡議的「漫活SLOHAS—漫幸福・活自在」理念。延續迎春氛圍，工藝中心今(8)日辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」寫贈活動，邀請12位書法名家現場揮毫，免費寫贈春聯，為新的一年帶回滿滿祝福。

此外，工藝中心生活工藝館五樓全新親子共融體驗空間「工藝玩玩聚」將於春節期間正式開展，成為「攏馬有春」系列活動中，深受親子族群期待的重要亮點。「工藝玩玩聚」以工藝五感體驗為核心，融合遊戲性、互動性與教育性，打造全國首座以兒童工藝為理念的常設空間，翻轉傳統參觀模式，讓孩子在遊戲中親近工藝、在互動中理解文化。

展覽以工藝大師顏水龍作品為工藝教育的出發點，透過馬賽克拼貼磁鐵牆、編織互動牆及植物染軟積木等體驗設計，引導孩子動手操作、感受材料特性，在探索與創作中培養專注力與想像力。展場並朝向視障友善設計發展，透過可觸摸、可感知的展示形式，讓工藝自然融入日常生活，成為陪伴孩子成長、溫暖而深刻的文化力量。

春節期間，臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於2月18日至22日（大年初二至初六）開館不打烊，「攏馬有春」系列活動從展覽、市集到集章體驗，內容豐富多元，誠摯邀請民眾闔家走春，在熱鬧與靜謐交錯的工藝場域中，感受農曆節慶的氛圍，迎接一整年的好運與幸福，相關活動資訊及報名方式請至工藝中心官網或官方臉書查詢。

左起臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮及南投縣慕陶學會理事長林戊震共同揮毫。（工藝中心提供）

工藝中心辦理『迎春賀歲—春聯揮毫』活動，邀請書法名家現場揮毫，為民眾寫下滿滿新春祝福。（工藝中心提供）

生活工藝館五樓全新常設空間『工藝玩玩聚』於春節期間開展，以遊戲化與沉浸式設計，引導孩子在互動中認識工藝。（工藝中心提供）

『攏馬有春』系列活動中，有各種多樣的工藝體驗項目，讓民眾玩工藝、過新年。（工藝中心提供）

『工藝玩玩聚』翻轉傳統參觀模式，讓孩子從觀眾成為參與者，使工藝成為陪伴成長、自然融入生活的文化力量。（工藝中心提供）

農曆春節期間，工藝中心推出春節限定活動「攏馬有春」，集結工藝市集、展覽、體驗與互動活動，邀請民眾走進園區，以工藝迎春、感受年節文化氛圍。（工藝中心提供）

春節走春新選擇！工藝中心推出「攏馬有春」系列活動，結合市集、展覽、體驗與互動設計，打造充滿年味與創意的工藝園區。（工藝中心提供）

民眾於春節期間走進工藝中心，參與「攏馬有春」手作體驗相關活動，感受工藝融入生活的溫度。（工藝中心提供）

「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動，讓書法走出教室、走入自然學習場域，引領孩子以工藝方式迎接新年。（工藝中心提供）