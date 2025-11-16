「工藝之森」設計展 前衛又時尚

記者黃朝琴／臺北報導

百大文化基地「中央書局」與臺灣工藝中心合作，推出「工藝之森」臺灣工藝新銳設計展，即起至12月底於臺中市中央書局展出，以「慢活SLOHAS」策展軸線，邀新銳工藝家以森林為主題，用最前衛的時尚作品，呈現獨特生活美學能量。

工藝之森新銳設計展匯集山本口金店、吟遊文創、元泰竹藝社、HON STUDIO等4家品牌，精選35件文創作品，從金屬、皮革、竹子到以無形文資工藝絨花等為媒材，以傳統工藝結合當代藝術與生活型態，呈現工藝家對自然的崇敬與慢活的生活態度，並彰顯文化傳承與永續實踐的生命力。

展出作品有2位臺中在地新銳工藝家的創意。陳立凡曾獲得2023 A+文化資產創意獎文資工藝設計類傑出特別獎，創設吟遊文創品牌，以無形文資工藝為媒材，從生活植物出發，轉化為當代藝術語言，纏繞出對生活的期許與祝福；返鄉接手家族竹工廠的竹3代林家宏，把傳統竹藝結合環保理念、開發出各種實用的生活用品，其中，以孟宗竹製作的高溫、耐摔器物與首創的代表作竹牙刷，是中部地區時尚生活提案的代表作之一。

「工藝之森」臺灣工藝新銳設計展，元泰竹藝社結合環保概念的凹豆杯。（中央書局提供）