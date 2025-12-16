工藝入校扎根全臺讓孩子感受工藝的美好

惠明盲校以多感官體驗引導視障與多重障礙學生透過觸覺「看見」形體之美，並以自然媒材創作展現純粹而自由的創造力。(工藝中心提供)

▲惠明盲校以多感官體驗引導視障與多重障礙學生透過觸覺「看見」形體之美，並以自然媒材創作展現純粹而自由的創造力。(工藝中心提供)

國立臺灣工藝研究發展中心近年推動《工藝入校。藝創教案》活動，致力將工藝教育融入校園日常，實踐「工藝 × 教育 × 永續」的理念。今（一一四）年度與全台二十五所學校合作，以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主軸，串連在地材料、環境特色與文化脈絡，帶領學童透過雙手體驗生活工藝美學，落實「工藝 是漫波快樂．生活事」的生活型態。

本年度教案主題多元、內容豐富，從偏鄉學校的傳統技藝傳承、離島地區的海洋廢材再生創作，到原民地區融入部落文化的設計課程，皆展現出工藝教育的創意與行動力。透過工藝師進入校園，結合在地素材與文化脈絡，發展出陶藝、竹編、編織、木作、廢材創作等多元教學教案課程，除讓學生體驗「工藝動手作」的樂趣，同時從創作中培養對土地的情感、對工藝的尊重，並引導其探索永續生活的可能。

工藝中心日前舉辦《工藝入校。藝創教案》教案分享活動，邀請臺中市霧峰區五福國小賴如足校長、臺中市大肚區永順國小張鈞凱主任、臺中市私立惠明盲校揭金鳳老師、高雄市林園區林園國小羅予妍老師及國立新竹科學園區實中國小部陳巧璇老師分享教案成果與研發歷程。活動吸引來自全國教師、工藝師與教育推動者齊聚一堂，共同見證工藝教育在校園扎根、萌芽與拓展的成果。

工藝中心主任陳殿禮在活動中致詞表示，感謝所有投入教案的老師與工藝師，是他們的堅持，讓臺灣工藝真正走進孩子的成長記憶。在數位載具普及的時代，更需要透過大肌肉與小肌肉並用的手作歷程，幫助孩子的智力與身心發展。工藝所承載的真、善、美之心，不僅在教室裡被看見，也在過程中悄然形塑孩子的品格與創新能力。他更提到，文化的形成需上下交織、往返淬鍊，工藝是一股溫潤而療育的力量，能讓臺灣在文化上更具自信，強調「今日工藝所傳遞的不只是技藝，而是一種幸福感與自在感。」

臺中市霧峰區五福國小賴如足校長提到，學校透過工藝中心支持，開設「構樹皮燈飾」創作課程，並延伸為「小手牽大手」活動課程，讓學生帶領社區長者共同創作，使工藝成為跨世代共享的生活美好。臺中私立惠明盲校則以觸覺開啟工藝視野，揭金鳳老師分享，課程以觸覺、聽覺、嗅覺作為主要體驗管道，讓視障及多重障礙學生透過材料的溫度與質地「看見」形體之美，學生們透過果實、葉脈等自然媒材創作，展現超越視覺限制的純粹創造力。

一一四年度《工藝入校。藝創教案》遍及偏鄉、原民地區、離島與都會，共同辦理一百六十六場工藝課程，累計四千零三十八人次參與。工藝中心表示，未來將持續推動工藝教育向下扎根，盼讓更多孩子以雙手發現美、以創意連結世界，在「漫幸福．活自在」的生活中成長，而工藝的種子，正悄悄在全臺校園中發芽，將化作孩子眼中對生活的好奇，與對世界的豐富想像。