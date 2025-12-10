工藝解碼/懷舊慶典的安可曲，未來工藝的發進號角！解析寶璣Expérimentale 1恆定動力「磁擒縱」高振頻陀飛輪腕錶

好吧！必須承認我真的有點低估BERGUET寶璣了。今年是品牌創立250週年誌慶，一整年不間斷的新品發表與全球活動除了讓錶迷與媒體目不暇給外，寶璣的相關工作人員肯定也是人仰馬翻，於是乎就在日前發表了「1905大自鳴陀飛輪懷錶與7365三問報時腕錶」這兩款重磅大作後，我想這些辛苦整年的品牌人員終於可以收工去放耶誕大假了，我還給前兩只錶款的文章下了一個「替250週年誌慶譜下完美休止符」之類的標題。

但沒想到緊接著寶璣這次竟然還有安可曲！也就是在工藝面上更具震撼力的「Expérimentale 1」腕錶。它除了擁有10Hz高振頻陀飛輪外，還搭載了錶壇首個成功量產的「磁擒縱」系統。我們都知道寶璣在磁力學於機械錶工藝的應用上非常積極，如採用磁懸浮擺輪樞軸的Classique Chronométrie 7727（2012年發表）、以及250週年誌慶錶款的Classique Régulateur à Pivot Magnétique 7225，完美的解決了磨損、衝擊、方位差等傳統瑞士槓桿擒縱軟肋，並將振頻提高至10Hz。而此次伴隨Expérimentale 1面世的磁擒縱，則更進一步的挑戰消除擒縱輪與擒縱叉的滑動摩擦、並直接在擒縱系統內建恆定動力設計，讓精度與穩定性更上一層樓！

若從歷史往回看，Expérimentale 1 延續的是寶璣大師當年打造航海天文鐘等級精度懷錶的理想。除了將John Arnold發想的「旋轉的擒縱系統」以陀飛輪之名成品化之外，還在十九世紀初提出了「自然擒縱」（échappement naturel）的概念，利用兩個互相驅動的擒縱輪，直接將動力送到擺輪，目的在減少摩擦並提升效率。寶璣大師當年打造的自然擒縱時計多與四分鐘陀飛輪結合，但只有極少數懷錶與航海天文鐘採用。原因是結構複雜、加工與調校難度都偏高，只能在歷史典籍與博物館裡與它一會。

7250手上鍊機芯。

廣義的來看（或是我自己的腦補），Expérimentale 1就是想要以21世紀的科技來圓滿寶璣大師當年的理想，只是尺寸從懷錶縮小到腕錶上，難度更高！其所搭載的Cal. 7250手上鍊機芯直徑約 33.8 毫米、厚度 6.3 毫米；並聯的雙發條盒內各串聯配置兩組、總共四組藍鋼發條，提供 72 小時動力儲存；其陀飛輪機構在 10 Hz 的高振頻條件下仍能維持三天續航，代表整個走時輪系的效率相當高。基板與橋板均以18K寶璣金材質製成，四番車與定位輪則採用 LIGA 工法成形的鎳磷合金材質，部分零件亦採用鈦金屬與 Nivagauss抗磁合金；游絲毫無意外的為矽材質，抗磁又質輕。腕錶通過品牌自家寶璣印記「Scientific」等級認證，日差≦ ±1 秒，並通過600 高斯磁場環境測試。

整合於一體的磁擒縱高振頻陀飛輪模組。

但我知道大家關心的不是上述這些東西，而是這套「磁擒縱」葫蘆裡到底賣的是什麼膏藥?

左上為四番車，右下為鈦金屬磁擒縱輪模組。

首先我們先從構造談起。整個磁擒縱由兩枚二級鈦金屬擒縱輪+嵌入其中的釤鈷磁鐵軌道、一支鎳磷合金材質擒縱叉+鑲嵌於叉頭槽內的釤鈷磁鐵組成。擒縱輪外圈的釤鈷磁鐵在每個輪齒間都有一段薄至厚的「斜坡」，其磁力會隨厚度改變。

整個磁擒縱由兩枚二級鈦金屬擒縱輪+嵌入其中的釤鈷磁鐵軌道、一支鎳磷合金材質擒縱叉+鑲嵌於叉頭槽內的釤鈷磁鐵組成。而夾在兩枚鈦金屬擒縱輪之間看似傳統擒縱輪的，其實是一枚獨立的定位輪，負責在擒縱系統鎖定瞬間擋住擒縱叉。

擒縱叉則看不到紅寶石，鑲嵌於叉頭的釤鈷磁鐵會與擒縱輪上的釤鈷磁鐵軌道相排斥，力道強弱取決於後者的釤鈷磁鐵軌道「坡度」。而夾在兩枚鈦金屬擒縱輪之間看似傳統擒縱輪的，其實是一枚獨立的定位輪，負責在擒縱系統鎖定瞬間擋住擒縱叉。

擒縱輪外圈的釤鈷磁鐵在每個輪齒間都有一段薄至厚的「斜坡」，其磁力會隨厚度改變。

好了，我知道很多人還是有看沒有懂，所以我把運作過程拆解成幾個階段。當擒縱系統處於鎖定狀態時，某一邊的擒縱叉會停留在擒縱輪磁軌最厚、磁力最強的區域，擒縱叉則靠在定位輪上，由磁鐵的排斥力持續施壓，壓縮的矽游絲與擺輪則在反方向儲存動能，整個系統像被拉滿的彈簧。

擒縱叉鎖定狀態。

解鎖瞬間來自擺輪衝擊銷的能量，讓擒縱叉略微擺動脫離定位輪，此時擒縱叉被磁場「彈」離並且同時撥動擺輪。

擒縱叉被磁力彈斥出去的同時，亦把另一側的擒縱輪與擒縱叉帶到較弱磁場區段，並預備下次的鎖定。

解鎖瞬間來自擺輪衝擊銷的能量，讓擒縱叉略微擺動脫離定位輪，此時擒縱叉被磁場「彈」離並且同時撥動擺輪，完成一次循環。而在擒縱叉被磁力彈斥出去的同時，亦把另一側的擒縱輪與擒縱叉帶到較弱磁場區段，並預備下次的鎖定。而在這整個過程中發條動力只傳輸到擒縱輪，擒縱叉撥動擺輪的動力完全由磁場相斥產生，所以發條扭矩對於擺輪擺幅也沒有任何影響，無論是1%或99%，等於擒縱機構本身就有恆定動力功能。另外擒縱叉與擒縱輪之間並沒有任何的物理接觸，所以也就沒有傳統瑞士槓桿擒縱的滑動摩擦與潤滑問題。

中層的「錢幣紋」採立體化處理以增加光影層次；中空錶耳嵌入經ALD（原子層沉積）鍍膜處理的藍色金屬飾片，錶冠同樣有霧面藍色ALD鍍膜金質嵌件。

燒腦的部分到此為止，接下來瞧瞧Expérimentale 1的其他部分。錶徑 43.5 毫米、厚度 13.3 毫米的18K寶璣金材質錶殼沿用 Marine 系列的輪廓，但中層的「錢幣紋」採立體化處理以增加光影層次；中空錶耳嵌入經ALD（原子層沉積）鍍膜處理的藍色金屬飾片，錶冠同樣有霧面藍色ALD鍍膜金質嵌件。盒形藍寶石水晶錶鏡則經過雙面防眩與疏水處理，配合 100 米防水規格與快拆橡膠帶系統，讓這只高度複雜的實驗腕錶在佩戴層面仍具一定實用性。

1820 年交付給天文學家 Alexis Bouvard 的寶璣3448號懷錶。

錶盤本身為藍寶石水晶透明結構，採三針一線顯示：6 點鐘下方是獨立小時盤，偏心的分鐘刻度環與陀飛輪小秒針組成上下對應布局。所有刻度圈以金質框環製成，表面塗覆 Super-LumiNova，在紫外線下會整圈發光，搭配藍色 ALD 處理的立體時標，看起來接近琺瑯小錶盤的效果。陀飛輪每分鐘自轉一圈，並作為秒針顯示，整體佈局參考的是 1820 年交付給天文學家 Alexis Bouvard 的寶璣3448號懷錶，將歷史天文台時計的讀時邏輯轉譯到現代運動錶語彙中。

錶盤本身為藍寶石水晶透明結構，採三針一線顯示。

Expérimentale 1限量 75 只，海外未稅定價約 32 萬瑞郎，預計在未來兩年半內陸續交付，並將成為寶璣全新「Experimentale」系列的開篇之作。

●品牌：BREGUET 寶璣

●錶名：Expérimentale 1

●功能：時、分、秒指示；磁擒縱系統；10Hz高振頻陀飛輪

●機芯：Calibre 7250手上鍊機芯；日差≦ ±1 秒

●動力儲存：約72小時

●材質：18K 寶璣金

●錶徑：43.5mm

●錶厚：13.3mm

●防水：100米

●定價：店洽，海外未稅定價約 32 萬瑞士法郎/限量75只

