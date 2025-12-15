工藝超人給力 光復淤砂變黑金

台灣工藝中心主任陳殿禮（左）、副研究員沈俊良（右）、以及陶藝家陳金旺（中）秀出以光復淤氾製作的陶茶杯。 （記者張瑞惠攝）

記者張瑞惠∕草屯報導

花蓮光復鄉的馬太鞍溪因沖刷作用，累積超過六百萬噸的黑色淤泥，經過檢測，這些黑泥並未包含有毒的重金屬污染物。陶藝家陳金旺發現，這些黑色細砂竟能被磁鐵吸附；國立台灣工藝研究發展中心對該淤泥進行了礦物及元素分析，結果證實這些沙粒是順磁性礦物，且是台灣極為罕見的、大規模的天然沉積物，具有極高的開發與利用潛力。

當陳金旺看到「鏟子超人」挖起光復泥時，那種富具彈性的畫面，成為他將黑泥用於製陶的最初動機。經田野調查，他發現挖出的淤泥結構相當特殊，比重較重的砂層在下，土層在上；他大膽嘗試低溫砂當釉、高溫土當胚，釉胚一拍即合，沒有任何排斥現象。這種「同源不同體」的原料在陶瓷運用上極為罕見。

陶藝家陳金旺（右）以磁鐵吸附光復土經專業測試證實光復淤砂含有鐵元素（記者張瑞惠攝）

針對馬太鞍溪淤泥的進一步探索。陳金旺表示在乾燥黑砂的過程中，他發現手上會留下像鉛筆粉一般的灰層，他推測，這些砂粒的來源與萬榮、豐田地區的礦床，以及山崩流域的沖刷作用有關。

國立台灣工藝研究發展中心迅速進行了檢測，該中心鶯歌分館的實驗室使用射線螢光分析進行測試，證實這些砂質淤泥的主要成分包括石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等礦物。其中，斜綠泥石和角閃石雖然不是磁鐵礦，但因含有鐵元素，因此能表現出微弱的順磁性，並能被磁鐵吸附。

陶藝家陳金旺指出，這些砂質淤泥的主要成分對陶藝製作有極高的應用價值，高含量的石灰石（碳酸鈣）有助於陶瓷釉藥的玻化，能自然形成灰釉；而順磁性礦物中的鐵元素，則可以在陶藝創作中形成鐵斑、金屬光澤及自然流動紋。

工藝中心主任陳殿主表示，這一發現為光復鄉的災後重建提供了積極的示範新的契機，希望能讓工藝超人「藝起」協助找到新產業，讓光復淤泥變黑金並有望成為「災後重生」的典範。。