工藤晴香台北動漫節辦個人見面會 上百粉絲力挺

（中央社記者王寶兒台北6日電）日本跨媒體企畫BanG Dream!系列女團Roselia去年底來台舉辦演唱會，聲優工藤晴香聲也備受粉絲喜愛，今天她首度以個人身分在台灣舉辦見面會，吸引百名粉絲與會。

工藤晴香自2003年開始擔任日本時尚雜誌「Seventeen」專屬模特兒，並在2005年為日本動漫「蜂蜜幸運草」女主角花本育配音，自此開拓聲優領域發展，隔年聲演「死亡筆記本」主角夜神月的妹妹夜神粧裕後，2016年參與BanG Dream!企劃並為樂團Roselia吉他手冰川紗夜配音後一舉打開知名度。

廣告 廣告

工藤晴香今天造訪第14屆台北國際動漫節，限額200名見面會名額在開賣當天5分鐘就熱銷一空。她說，看見台灣粉絲還帶了許多她曾聲演作品的周邊，「非常開心，有很多讓我看了覺得很懷念的東西。」

工藤晴香回憶，當初踏入聲優領域是因「蜂蜜幸運草」，若要選最能代表自己的角色，就是當初聲演的角色花本育，畢竟有這個角色才有現在的她。當看見也是因為「蜂蜜幸運草」就認識她的粉絲，她笑說：「都20年前的作品還有人知道，真的很感謝。」

見面會現場準備多張由粉絲事前投稿的問題紙條，由工藤晴香抽取，有不少人詢問工藤晴香長年維持美麗的保養之道，讓工藤晴香害羞直呼「討厭，這樣人家好害羞。」但也大方分享，保濕對她很重要，且一整年都會塗防曬，即便是冬天的紫外線也會傷害皮膚。

工藤晴香說，她來到台灣時總感覺空氣濕度比較高，好像不用花心思保濕，不太曉得大家是否也是如此。最近感覺一直有機會來台灣，很常與大家見面很開心，她這次來台灣還去逛了號稱「台灣秋葉原」的三創，買了「吉伊卡哇」與「泡泡瑪特」的周邊商品。

工藤晴香說，旅行是轉換心情最好的方式，她會去找當地人問年輕人最愛去哪裡，像之前在台灣就有人向她推薦台北赤峰街，她也真的去逛了古著店與咖啡廳，以隨興方式遊走，讓她能觀察每個街角日常，更為輕鬆隨意。（編輯：龍柏安）1150206