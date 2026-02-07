工訓中心新春揮毫活動 提升官兵藝文素養

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍工兵訓練中心辦理「115年新春揮毫」活動，邀請大高雄青溪新文藝學會理事長林愛華等4位老師現場揮毫，於農曆春節將屆之際，為營區增添濃厚年節氛圍；活動內容除書法創作外，林愛華也安排古箏演奏增添典雅氣息，不僅讓官兵感受傳統文化之美，也深化對文化傳承意涵的認識。

指揮官蔡少將表示，感謝4位藝術名家共襄盛舉，使此次活動內容豐富多元，透過藝文陶冶，使官兵在戰訓之餘得以舒緩壓力及沉澱心情，也有助凝聚單位向心及激勵士氣；並期勉全體同仁在新的一年持續精進專業，勇於創新突破。

工訓中心辦理新春揮毫活動，提升官兵藝文素養。（工訓中心提供）